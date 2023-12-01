Банк России: черные кредиторы заполонили Тюмень

В Тюменской области выявляют все больше нелегальных организаций

За период с января по сентябрь 2023 года на финансовом рынке Тюменской области и ХМАО-Югры Банк России выявил 17 организаций, работающих нелегально. По большей части, это черные кредиторы. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года в Тюменской области обнаружили семь таких организаций.