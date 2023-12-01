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Published Сегодня, 07:33

Modified Сегодня, 07:35

Updated Сегодня, 07:35

В Тюменской области выявляют все больше нелегальных организаций

Банк России: черные кредиторы заполонили Тюмень

1 декабря 2023, 07:33
Фото: 1MI

В Тюменской области выявляют все больше нелегальных организаций

За период с января по сентябрь 2023 года на финансовом рынке Тюменской области и ХМАО-Югры Банк России выявил 17 организаций, работающих нелегально. По большей части, это черные кредиторы. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года в Тюменской области обнаружили семь таких организаций.

В основном, черные кредиторы скрываются под видом ломбардов и комиссионных магазинов, но в отличие от легальных организаций, они не находятся под надзором Банка России, не соблюдают закон и нарушают права потребителей.

В таких организациях зачастую подмениваются договоры, не страхуется заложенное имущество, а процент в них заметно выше. Помимо этого, они не гарантируют клиенту выплату денег при реализации вещи.

В целом по стране с января по сентябрь этого года выявили 1.3 тысячи черных кредиторов, что на 9% больше, по сравнению с прошлым годом.

Ранее «Наш город» сообщал, что аферисты выманивают у тюменцев рекордные суммы. За неделю они способны обмануть более 60 человек и лишить их десятков миллионов.

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#Общество#Экономика#Тюменская область#Мошенничество#Мошенники#Банк России#Ломбард#Любовь Селезнева
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