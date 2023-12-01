Банк России: черные кредиторы заполонили Тюмень

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
В основном, черные кредиторы скрываются под видом ломбардов и комиссионных магазинов, но в отличие от легальных организаций, они не находятся под надзором Банка России, не соблюдают закон и нарушают права потребителей.
В таких организациях зачастую подмениваются договоры, не страхуется заложенное имущество, а процент в них заметно выше. Помимо этого, они не гарантируют клиенту выплату денег при реализации вещи.
В целом по стране с января по сентябрь этого года выявили 1.3 тысячи черных кредиторов, что на 9% больше, по сравнению с прошлым годом.
Ранее «Наш город» сообщал, что аферисты выманивают у тюменцев рекордные суммы. За неделю они способны обмануть более 60 человек и лишить их десятков миллионов.