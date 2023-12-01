Александр Моор встретился с послом Республики Бангладеш

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
Губернатор Александр Моор встретился с чрезвычайным и полномочным послом Народной Республики Бангладеш в России Асханом Камрулом. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.
Приветствуя посла, Моор отметил, что Тюменская область — это связующее звено между восточными и западными регионами страны, а правительство заинтересовано в сотрудничестве как со странами Азии в целом, как и с Народной Республикой Бангладеш в частности.
Камрул в свою очередь поделился мнением, что азиатский регион открывает новые возможности для российской экономики.
В рамках встречи Моор и Камрул также обсудили идею выездной торговой ярмарки, на которой Тюменская область сможет представить экономический потенциал региона и товары местных производителей, и вопросы сотрудничества в сферах образования и туризма.
Ранее «Наш город» рассказывал что Александр Моор заставил улыбнуться посетителей международной выставки «Россия». Глава региона во время своего выступления тонко пошутил на тему выборов.