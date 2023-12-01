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Губернатор Тюменской области встретился с послом Республики Бангладеш

Александр Моор встретился с послом Республики Бангладеш

1 декабря 2023, 07:10
Фото: 1MI

Губернатор Тюменской области встретился с послом Республики Бангладеш

В рамках встречи Моор и Камрул обсудили идею выездной ярмарки и вопросы сотрудничества.

Губернатор Александр Моор встретился с чрезвычайным и полномочным послом Народной Республики Бангладеш в России Асханом Камрулом. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Приветствуя посла, Моор отметил, что Тюменская область — это связующее звено между восточными и западными регионами страны, а правительство заинтересовано в сотрудничестве как со странами Азии в целом, как и с Народной Республикой Бангладеш в частности.

Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области / Телеграм

Камрул в свою очередь поделился мнением, что азиатский регион открывает новые возможности для российской экономики.

В рамках встречи Моор и Камрул также обсудили идею выездной торговой ярмарки, на которой Тюменская область сможет представить экономический потенциал региона и товары местных производителей, и вопросы сотрудничества в сферах образования и туризма.

Ранее «Наш город» рассказывал что Александр Моор заставил улыбнуться посетителей международной выставки «Россия». Глава региона во время своего выступления тонко пошутил на тему выборов.

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