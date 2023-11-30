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Published Сегодня, 06:39

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Updated Сегодня, 06:41

Банда подростков не дает тюменцам спокойно жить и громит подъезды

«За детей своих страшно»: банда подростков разгромила подъезд в Тюмени

30 ноября 2023, 06:39
Фото: 1MI

Банда подростков не дает тюменцам спокойно жить и громит подъезды

Которую неделю подряд банда подростков не дает тюменцам спокойно жить. Все началось с того, что молодые люди толпой забегали в «Жизньмарт» и выносили из магазина все, что успевали схватить с прилавков. Особенно им нравятся роллы и энергетики.

Задержать их пока не удалось. Видимо, именно поэтому парни чувствуют свою безнаказанность и продолжают нарушать общественный порядок.

В группе «ЧС Тюмень» появилась очередная запись об их злодеяниях. На этот раз подростки разгромили подъезд жилого дома. Все горшки с цветами, что стояли на подоконниках, разбиты и разбросаны, а лестничные клетки усыпаны землей.

На все замечания, как и обычно, ребята реагируют неадекватно: жительница подъезда хотела поговорить с ними, но не успела сказать и слова. В ее сторону сразу полетел отборный мат, угрозы, а один из подростков и вовсе начал распускать руки.

Фото: ЧС Тюмень / ВКонтакте

Люди в комментариях возмущаются: они не знают, как теперь выходить из дома.

«За детей своих страшно, они же могут и на ребёнка напасть», — пишет Юлия Весна.

Тюменцы также не понимают, почему бездействует полиция.

«Вызывали группу быстрого реагирования. Они не приехали, чуть позже приехал инспектор ПДН, сфотографировал весь бардак и уехал», — рассказывает жительница подъезда, подвергшегося погрому.

Когда на подростков найдется управа и найдется ли она — неизвестно. Сотрудница «Жизньмарта», пострадавшая от рук молодых людей, написала на них заявление в полицию, но пока хулиганы гуляют по городу и не отвечают за свои поступки.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские полицейские поймали водителя-подростка за рулем дорогой иномарки. 17-летний нарушитель заявил, что автомобиль ему одолжила знакомая.

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