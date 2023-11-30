«За детей своих страшно»: банда подростков разгромила подъезд в Тюмени

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
Modified Сегодня, 06:41
Updated Сегодня, 06:41
Задержать их пока не удалось. Видимо, именно поэтому парни чувствуют свою безнаказанность и продолжают нарушать общественный порядок.
В группе «ЧС Тюмень» появилась очередная запись об их злодеяниях. На этот раз подростки разгромили подъезд жилого дома. Все горшки с цветами, что стояли на подоконниках, разбиты и разбросаны, а лестничные клетки усыпаны землей.
На все замечания, как и обычно, ребята реагируют неадекватно: жительница подъезда хотела поговорить с ними, но не успела сказать и слова. В ее сторону сразу полетел отборный мат, угрозы, а один из подростков и вовсе начал распускать руки.
Люди в комментариях возмущаются: они не знают, как теперь выходить из дома.
«За детей своих страшно, они же могут и на ребёнка напасть», — пишет Юлия Весна.
Тюменцы также не понимают, почему бездействует полиция.
«Вызывали группу быстрого реагирования. Они не приехали, чуть позже приехал инспектор ПДН, сфотографировал весь бардак и уехал», — рассказывает жительница подъезда, подвергшегося погрому.
Когда на подростков найдется управа и найдется ли она — неизвестно. Сотрудница «Жизньмарта», пострадавшая от рук молодых людей, написала на них заявление в полицию, но пока хулиганы гуляют по городу и не отвечают за свои поступки.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские полицейские поймали водителя-подростка за рулем дорогой иномарки. 17-летний нарушитель заявил, что автомобиль ему одолжила знакомая.