В Тюменской области все чаще умирают люди с весом более 300 килограммов

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
Недавно в Тюменской области скончался Леонид Андреев, который весил 280 килограммов. 60-летний мужчина провел несколько лет в изоляции, отрешившись от общества. Причиной этого был его вес. Из-за почти трехсот килограммов он оказался прикованным к своему небольшому жилищу и кровати, на которой проводил большую часть времени, пишет «КП-Тюмень».
Ожирение не передается по наследству, но может быть передана предрасположенность к этому состоянию. Также имеет значение пищевые привычки, которые человек приобретает в детстве. Если в семье принято много и хорошо есть, то скорее всего у человека будет проблема с лишним весом. В будущем причиной ожирения всегда становится избыток калорий. Не важно, много ли человек ест или мало, если он потребляет больше калорий, чем тратит, лишний энергетический запас будет сохраняться в виде жировых клеток под кожей. Вес будет расти, и человек начнет бороться с этим, что приведет к психоэмоциональным изменениям и развитию ожирения, — объясняет бариатрический хирург Анатолий Калиниченко.
Самостоятельно избавиться от этой проблемы почти невозможно, так как для этого нужно изменить образ жизни полностью. Прежде всего, это связано с изменением пищевых привычек. Диеты здесь не помогут, так как они только временно уменьшают вес, который затем возвращается, возможно, с еще большим объемом, — говорит специалист.
Малоподвижный образ жизни, стрессовое переедание и другие вредные привычки могут не только негативно сказаться на фигуре, состоянии кожи и психическом здоровье, но и привести к летальному исходу. Важно учиться правильным привычкам с детства, особенно если у человека есть предрасположенность к проблемам с весом.
— Избежать ожирения, вероятно, почти невозможно, если оно уже возникло. Нужно работать над этой проблемой в семье. Детей нужно привыкать не переедать и питаться правильно, то есть потреблять только необходимое количество энергии, — добавил хирург.
Он также отметил, что на сегодняшний день вся индустрия питания направлена против нас. Рецепта того, как избежать ожирения, нет.