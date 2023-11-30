В Тюменской области все чаще умирают люди с весом более 300 килограммов

Ожирение не передается по наследству, но может быть передана предрасположенность к этому состоянию. Также имеет значение пищевые привычки, которые человек приобретает в детстве. Если в семье принято много и хорошо есть, то скорее всего у человека будет проблема с лишним весом. В будущем причиной ожирения всегда становится избыток калорий. Не важно, много ли человек ест или мало, если он потребляет больше калорий, чем тратит, лишний энергетический запас будет сохраняться в виде жировых клеток под кожей. Вес будет расти, и человек начнет бороться с этим, что приведет к психоэмоциональным изменениям и развитию ожирения, — объясняет бариатрический хирург Анатолий Калиниченко.