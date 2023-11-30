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В последний день ноября тюменцам обещают снег с дождем и гололед

В последний день ноября тюменцам обещают снег с дождем и гололед

30 ноября 2023, 01:03
Фото: 1MI
На юге Тюменской области сегодня ожидается переменчивая погода. Днем синоптики обещают осадки в виде снега с дождем, гололедные явления, в утренние часы туман, температура воздуха -2…-8, местами до +2. Ночью ожидается мокрый снег, -6…-11, местами до -16.

В Тюмени в четверг синоптик обещают небольшой снег, северный ветер до 2 м/с, -5…-6 в дневные часы, ночью до -7.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:48, закат в 16:03 продолжительность дня 7 часов 15 минут.

В Тобольске 30 ноября синоптик обещают небольшой снег, ветер до 1,2 м/с, -7…-9 в утренние и дневные часы и до -7…-8 в вечерние часы.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:45, закат в 15:45, продолжительность дня 7 часов.

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В Ялуторовске в четверг, 30 ноября, в течение дня вероятны осадки в виде небольшого снега, ветер северный до 2,2 м/с, -4 в утренние и дневные часы, до -4.-5 в темное время суток.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:42, закат в 16:03, продолжительность дня 7 часов 21 минута.

В Заводоуковске в последний день ноября ожидается небольшой снег, ветер до 1,6 м/с, -4…-5 в дневные часы, до -5…-6 в вечерние и ночные часы.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:40, закат в 16:03, продолжительность дня 7 часов 23 минуты.

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В Ишиме 30 ноября в течение дня метеорологи обещают осадки в виде снега, ветер юго-восточный до 2,2 м/с. Утром и днем термометры покажут -4…-6, к вечеру потеплеет до -1…-2.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:26, закат в 15:54, продолжительность дня 7 часов 28 минут.

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