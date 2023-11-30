Тюменская компания планирует экспортировать в Индию сублимированные продукты

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
В общей сложности компания готова экспортировать на зарубежный рынок до 15 тонн продукции ежегодно. Об этом РБК Тюмень рассказал коммерческий директор предприятия Алексей Пантелеев. Он отметил, что сублиматы подходят для пищевой промышленности, они долго хранятся и удобны в транспортировке
«Мы поставляем свою продукцию крупным предприятиям, изготавливающим, например, сухие каши, чаи, кондитерские изделия, в которые они добавляют сублимированные ягоды», — пояснил предприниматель.
В линейке «Грин Лайф» — сублимированные ягоды, грибы, овощи и мороженое. Открытие предприятия состоялось в начале апреле 2023 года, тогда была запущена первая очередь производства, рассчитанная на выпуск 100 тонн продукции в год. В будущем компания планирует увеличить мощность до 300 тонн в год.