Тюменская компания планирует экспортировать в Индию сублимированные продукты

В линейке «Грин Лайф» — сублимированные ягоды, грибы, овощи и мороженое. Открытие предприятия состоялось в начале апреле 2023 года, тогда была запущена первая очередь производства, рассчитанная на выпуск 100 тонн продукции в год. В будущем компания планирует увеличить мощность до 300 тонн в год.