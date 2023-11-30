Тюменская блогерша вернулась в Россию после двух лет жизни в Турции

В августе Алина и ее муж поняли, что пора что-то менять и что им уже надоело море, солнце и пальмы. Они решили, что переезд должен состояться через два или три года, а не в этом году. Недавно они продлили ВНЖ на два года. Садик в Турции оказался не особенно подходящим для их дочери Миланы. Хотя, конечно, была возможность оставить ее дома и проводить занятия, они понимали, что ей нужны друзья и активная жизнь, пишет «КП-Тюмень».