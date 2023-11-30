Тюменская блогерша вернулась в Россию после двух лет жизни в Турции

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
В августе Алина и ее муж поняли, что пора что-то менять и что им уже надоело море, солнце и пальмы. Они решили, что переезд должен состояться через два или три года, а не в этом году. Недавно они продлили ВНЖ на два года. Садик в Турции оказался не особенно подходящим для их дочери Миланы. Хотя, конечно, была возможность оставить ее дома и проводить занятия, они понимали, что ей нужны друзья и активная жизнь, пишет «КП-Тюмень».
Кроме того, мужу сложно было привыкнуть к местному менталитету и жаркому климату. Алина относилась ко всему спокойнее, но иногда она тоже сталкивалась с ситуациями, которые вызывали у нее раздражение. Муж хотел переехать быстрее и предложил это сделать уже в этом году, но Алина изначально не спешила с этим решением. Однако, в какой-то момент она окончательно решилась на переезд и начала продавать свое имущество.
Параллельно Алина и ее муж изучали рынок недвижимости в России. Когда она узнала, что Центробанк повышает ставку по ипотеке, она поняла, что нужно взять кредит по семейной программе, пока ставки еще не выросли. В результате они приобрели квартиру в новостройке в Тюмени и уже поделились фотографиями своего нового жилья в социальных сетях.