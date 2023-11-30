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Published Сегодня, 09:15

Modified Сегодня, 10:19

Updated Сегодня, 10:19

Тюменская блогерша вернулась в Россию после двух лет жизни в Турции

30 ноября 2023, 09:15
Блогерша Алина Мерсин вернулась в Россию после двух лет проживания в Турции и рассказала, почему решила переехать.

В августе Алина и ее муж поняли, что пора что-то менять и что им уже надоело море, солнце и пальмы. Они решили, что переезд должен состояться через два или три года, а не в этом году. Недавно они продлили ВНЖ на два года. Садик в Турции оказался не особенно подходящим для их дочери Миланы. Хотя, конечно, была возможность оставить ее дома и проводить занятия, они понимали, что ей нужны друзья и активная жизнь, пишет «КП-Тюмень».

Кроме того, мужу сложно было привыкнуть к местному менталитету и жаркому климату. Алина относилась ко всему спокойнее, но иногда она тоже сталкивалась с ситуациями, которые вызывали у нее раздражение. Муж хотел переехать быстрее и предложил это сделать уже в этом году, но Алина изначально не спешила с этим решением. Однако, в какой-то момент она окончательно решилась на переезд и начала продавать свое имущество.

Параллельно Алина и ее муж изучали рынок недвижимости в России. Когда она узнала, что Центробанк повышает ставку по ипотеке, она поняла, что нужно взять кредит по семейной программе, пока ставки еще не выросли. В результате они приобрели квартиру в новостройке в Тюмени и уже поделились фотографиями своего нового жилья в социальных сетях.

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