«РТО» и «ААА»: кому в Тюмени принадлежат «блатные» номера?

Второй номер — Р272ТО72, располагается на Honda CR-V. Машина находится во владении полного тезки одного из работников прокуратуры. На автомобиле висит штраф за превышение скорости, но время на его оплату у водителя еще есть. Стоит такая машина около 2.5 миллиона рублей.