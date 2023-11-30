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Названы компании, которым принадлежат автомобили с «блатными» номерами

«РТО» и «ААА»: кому в Тюмени принадлежат «блатные» номера?

30 ноября 2023, 09:21
Фото: 1MI

Названы компании, которым принадлежат автомобили с «блатными» номерами

По Тюмени ездят дорогие иномарки с красивыми номерами. В основном, они числятся за компаниями с миллиардными выручками.

«Блатными» в Тюменской области считаются номера, в которых присутствуют буквы «ААА» и «РТО». В основном, они числятся за правительственными чинами, но есть и другие граждане, которым посчастливилось стать владельцами номеров с красивыми буквами. Кто они — рассказало издание «72.ru».

Первый номер — Р262ТО72. Он красуется на Lexus LZ570. Японский внедорожник принадлежит компании «Тюмень Прибор», которую возглавляет Радик Закиров. Компания занимается производством систем для нефтегазовых предприятий. Стоит такой автомобиль около 10 миллионов рублей.

Второй номер — Р272ТО72, располагается на Honda CR-V. Машина находится во владении полного тезки одного из работников прокуратуры. На автомобиле висит штраф за превышение скорости, но время на его оплату у водителя еще есть. Стоит такая машина около 2.5 миллиона рублей.

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Mercedes с номером Р282ТО72 принадлежит компании «Регионстроймонтаж», которой официально владеет Надежда Коваленко. Стоимость этого автомобиля на вторичном рынке — 14 миллионов рублей.

За компанией «Деловой мир», которой владеет бывший депутат Сергей Роженцев, числится Lexus RX с номером А202АА72. Еще один Lexus, но уже 570 серии, принадлежит компании «Соровскнефть». Его номер — А282АА72.

По городу ездит Land Rover Range Rover Sport с номером А404АА72, но принадлежит он уже физическому лицу — депутату Госдумы от Тюменской области Ивану Квитке. Сейчас этот автомобиль стоит около двух миллионов рублей.

За компанией «Приобье», которая занимается перевозками нефти по рекам, числится Lexus с номером А464АА72. Сама компания принадлежит Герману Гобузову. У него если и другие компании, которые занимаются ремонтом судов, сдачей имущества в аренду и проведением земляных работ.

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Mercedes-Benz S 500 L 1997 года выпуска с номером А696АА72 страхует компания «Орлан», которая сдает в аренду офисы на улице Республики. Стоимость 25-летнего автомобиля — около миллиона рублей.

Последний интересный номер — А767АА72. С ним ездит Infiniti QX80/QX56 2014 года выпуска. Его страхует полный тезка одного из руководителей Банка России в Тюменской области.

Ранее «Наш Город» рассказывал, что тюменские водители массово заклеивают номера своих автомобилей, чтобы избежать штрафов. Замечено, что в городе резко вырос спрос на пленку «хамелеон», которую покупают владельцы как бюджетных, так и дорогих машин.

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