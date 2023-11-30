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Published Сегодня, 04:32

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Updated Сегодня, 04:34

В тюменском детсаду дети моют руки в ледяной воде

«Результата нет»: тюменцы жалуются на отсутствие горячей воды в детском саду

30 ноября 2023, 04:32
Фото: 1MI

В тюменском детсаду дети моют руки в ледяной воде

Родители сами замеряли температуру воды: она не превышает 13 градусов. В департаменте образования Тюмени обещают исправить ситуацию.
Сюжет
Дети

Воспитанникам тюменского детского сада №149 на Пражской приходится мыть руки в ледяной воде. Родители жалуются, что в учреждении нет горячей воды из-за поломки водонагревателя.

«Я сама проверяла — холодная вода. Поднимали тему с прошлой недели, но результата нет. В саду стояли водонагреватели, но они не работают давно. Звонили в департамент образования, там сообщили, что в детском саду им ответили, что с горячей водой всё в порядке. Я пошла специально с градусником и измерила температуру воды — максимум 13 градусов», — рассказывает одна из мам «72.ru».

В департаменте образования Тюмени отрицать не стали: 20 ноября оборудование действительно вышло из строя.

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«В начале этой недели были приняты меры по ремонту оборудования. В настоящее время дошкольным образовательным учреждением принято решение о замене электрокотла, монтаж которого, по информации руководства учреждения, будет произведен до 4 декабря текущего года», — ответили в ведомстве.

На данный момент на помощников воспитателей легла еще одна обязанность: греть воду, чтобы дети могли помыть руки.

Ранее «Наш город» рассказал тюменцам, что будет с платой за детские сады. Губернатор Александр Моор подписал постановление, согласно которому изменения вступят в силу с 1 января 2024 года.

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