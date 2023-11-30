«Результата нет»: тюменцы жалуются на отсутствие горячей воды в детском саду

Posted Сегодня, 04:32
Published Сегодня, 04:32
Modified Сегодня, 04:34
Updated Сегодня, 04:34
Воспитанникам тюменского детского сада №149 на Пражской приходится мыть руки в ледяной воде. Родители жалуются, что в учреждении нет горячей воды из-за поломки водонагревателя.
«Я сама проверяла — холодная вода. Поднимали тему с прошлой недели, но результата нет. В саду стояли водонагреватели, но они не работают давно. Звонили в департамент образования, там сообщили, что в детском саду им ответили, что с горячей водой всё в порядке. Я пошла специально с градусником и измерила температуру воды — максимум 13 градусов», — рассказывает одна из мам «72.ru».
В департаменте образования Тюмени отрицать не стали: 20 ноября оборудование действительно вышло из строя.
«В начале этой недели были приняты меры по ремонту оборудования. В настоящее время дошкольным образовательным учреждением принято решение о замене электрокотла, монтаж которого, по информации руководства учреждения, будет произведен до 4 декабря текущего года», — ответили в ведомстве.
На данный момент на помощников воспитателей легла еще одна обязанность: греть воду, чтобы дети могли помыть руки.
Ранее «Наш город» рассказал тюменцам, что будет с платой за детские сады. Губернатор Александр Моор подписал постановление, согласно которому изменения вступят в силу с 1 января 2024 года.