На Цветном бульваре в Тюмени установили импортную карусель стоимостью 100 млн рублей

Posted Сегодня, 18:01
Published Сегодня, 18:01
Modified Сегодня, 18:03
Updated Сегодня, 18:03
Высота карусели 11 метров, диаметр — 10 метров. Состоит она из двух ярусов. На обоих установлены фигурки животных и кареты. За один сеанс на карусели могут прокатиться 55 детей.
Для праздничного настроения аттракцион украсят дополнительной иллюминацией — всего 1600 лампочек. Открыть его планирует уже к новогодним каникулам, пишет Ура.ру со ссылкой на информацию от ГПКиО.
«На Цветном бульваре устанавливается новая двухъярусная „роскошная карусель“ итальянского производства. Общая стоимость вложенных инвестиций составила около 100 млн. рублей. Работы еще в самом разгаре», — пояснили в учреждении.
После монтажа, карусель проверят на безопасность. Затем нужно будет оформить ее в Гостехнадзоре.