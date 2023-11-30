На сессии второго дня конгресса обсудили научно-техническое сотрудничество РФ и Ирана

Согласно заявлению ректора Университета Шахида Бехешти Сейеда Махмуда Резы Агамири, научно-техническое сотрудничество двух государств имеет большие перспективы по таким направлениям, как ядерная и нефтегазовая отрасли, биотехнологии и инжиниринг. Такое сотрудничество станет стимулом и для более активного взаимодействия стран в других сферах экономики. Он рассказал, что университет сотрудничает в области науки и образования со многими вузами мира. Например, с 2015 года университет работает совместно с МГУ им. М. В. Ломоносова по таким направлениям, как подготовка кадров для предприятий нефтегазовой отрасли, а также изучение и распространение фарси.