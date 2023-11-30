На сессии второго дня конгресса обсудили научно-техническое сотрудничество РФ и Ирана

Posted Сегодня, 16:18
Published Сегодня, 16:18
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Updated Сегодня, 16:19
По словам модератора сессии помощника Президента РФ Андрея Фурсенко, в последние годы страны активно сотрудничают в таком направлении, как научно-образовательная деятельность в области естественных и гуманитарных наук. В апреле текущего года Российская Федерация выплатила студентам из Ирана 300 стипендий, а в самом Иране возрос интерес к изучению русского языка.
Денис Секиринский, заместитель главы Министерства науки и высшего образования РФ, количество иранских студентов выросло в нашей стране в 3,5 раза. Он рассказал, что с января будущего года каталог «Наша Лаба» начнет выпускаться на языке фарси. Об этом информирует gorod55.ru.
По данным, предоставленным Пейманом Салехи, замминистра науки, исследований и технологий Исламской Республики Иран, в стране действует ряд программ в отрасли инноваций, направленных на благо не только самого Ирана, но и всего мира. Он заявил, что Иран готов сотрудничать с РФ и проводить совместную исследовательскую работу во многих сферах.
Согласно заявлению ректора Университета Шахида Бехешти Сейеда Махмуда Резы Агамири, научно-техническое сотрудничество двух государств имеет большие перспективы по таким направлениям, как ядерная и нефтегазовая отрасли, биотехнологии и инжиниринг. Такое сотрудничество станет стимулом и для более активного взаимодействия стран в других сферах экономики. Он рассказал, что университет сотрудничает в области науки и образования со многими вузами мира. Например, с 2015 года университет работает совместно с МГУ им. М. В. Ломоносова по таким направлениям, как подготовка кадров для предприятий нефтегазовой отрасли, а также изучение и распространение фарси.
Ближе к концу сессии делегаты из Ирана презентовали три перспективных проекта — новый фармацевтический препарат Deuterium для высвобождения других лекарственных средств и снижения их токсического действия на организм, исследование по определению характеристик нейтронных пучков и производство контейнеров для хранения и транспортировки отработанного ядерного топлива.