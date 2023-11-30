На федеральной территории «Сириус» проходит III Конгресс молодых ученых

За первые два дня работы III Конгресса молодых ученых его посетили около 5000 человек из 85 регионов Российской Федерации, включая новые регионы, и более чем из 35 иностранных государств. В число участников конгресса также вошли 970 человек, имеющих ученую степень кандидата наук, а также 180 человек — степень доктора наук.