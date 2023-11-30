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На федеральной территории «Сириус» проходит III Конгресс молодых ученых

На федеральной территории «Сириус» проходит III Конгресс молодых ученых

30 ноября 2023, 05:59
Фото: Росконгресс
28 ноября в парке науки и искусства «Сириус» на федеральной территории «Сириус» начал работу III Конгресс молодых ученых. В деловую повестку запланированных мероприятий вошли более 120 событий: стратегические сессии, круглые столы и мастер-классы, презентации проектов.

Эти два дня также были насыщены спортивными и культурными мероприятиями, пишет 56orb.ru.

За первые два дня работы III Конгресса молодых ученых его посетили около 5000 человек из 85 регионов Российской Федерации, включая новые регионы, и более чем из 35 иностранных государств. В число участников конгресса также вошли 970 человек, имеющих ученую степень кандидата наук, а также 180 человек — степень доктора наук.

Ключевые сессии первого дня были посвящены вопросам развития природоподобных технологий в России, мер поддержки выпуска малотоннажной химии, развития направления производства российского лабораторного оборудования и реагентов. Главным событием деловой программы стала интерактивная встреча с российскими космонавтами «Быть первым» в рамках сеанса связи с российским сегментом Международной космической станции.

Второй день работы III Конгресса также был посвящен аспектам международной деловой повестки. В программу деловых мероприятий этого дня вошли сессии, имеющие отношение к вопросам взаимодействия научного сообщества России и Ирана, стран БРИКС и Африки.

Кроме того, во второй день III Конгресса молодых ученых состоялась конференция «Мысли в движении». На площадке спортивной платформы Фонда Росконгресс и Сколтеха собрались участники лектория во время сеанса скандинавской ходьбы в Олимпийском парке.

Трехкратный чемпион мира по шахматной композиции Данила Павлов провел сеанс одновременной игры с участниками конгресса. Также он провел мастер-класс по решению логических задач по шахматной композиции.

Третий по счету Конгресс молодых ученых проходит с 28 по 30 ноября 2023 года на федеральной территории «Сириус». Это мероприятие стало ключевым событием Десятилетия науки и технологий в России, объявленного в прошлом году президентом РФ Владимиром Путиным.

Организаторы мероприятия: Фонд Росконгресс, Министерство науки и высшего образования РФ и координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте РФ по науке и образованию. Информационным партнером выступил медиахолдинг 1MI.

Более подробную информацию о Конгрессе молодых ученых и программе мероприятий можно получить на сайте конгресс.наука.рф.

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