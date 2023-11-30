Лидер казахской диаспоры стал новым депутатом Тюменской гордумы

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
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Updated Сегодня, 07:37
Сегодня на третьем заседании Тюменской городской думы восьмого созыва президенту национально-культурной автономии казахов России Есенгалию Ибраеву вручили удостоверение и знак депутата.
По словам председателя гордумы Светланы Ивановой, решением партии «Единая Россия» ему передали депутатский мандат Екатерины Костылевой. Она досрочно сложила полномочия по собственному желанию.
У Есенгалия Ибраева большой опыт работы в законодательной и исполнительной власти, а также множество благодарностей за вклад в развитие местного самоуправления и укрепление межнациональных отношений.
Ранее «Наш Город» сообщал, что Александр Хуснуллин стал новым главой Бердюжского района. На должность претендовали два кандидата, решение депутаты приняли единогласно.