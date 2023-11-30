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Новым депутатом Тюменской гордумы стал Есенгалий Ибраев

Лидер казахской диаспоры стал новым депутатом Тюменской гордумы

30 ноября 2023, 07:35
Фото: 1MI

Новым депутатом Тюменской гордумы стал Есенгалий Ибраев

У Есенгалия Ибраева большой опыт работы во властных структурах и множество почетных грамот. Ему передали мандат досрочно сложившей полномочия Екатерины Костылевой.

Сегодня на третьем заседании Тюменской городской думы восьмого созыва президенту национально-культурной автономии казахов России Есенгалию Ибраеву вручили удостоверение и знак депутата.

По словам председателя гордумы Светланы Ивановой, решением партии «Единая Россия» ему передали депутатский мандат Екатерины Костылевой. Она досрочно сложила полномочия по собственному желанию.

Фото: Есенгалий Ибраев / ВКонтакте

У Есенгалия Ибраева большой опыт работы в законодательной и исполнительной власти, а также множество благодарностей за вклад в развитие местного самоуправления и укрепление межнациональных отношений.

Ранее «Наш Город» сообщал, что Александр Хуснуллин стал новым главой Бердюжского района. На должность претендовали два кандидата, решение депутаты приняли единогласно.

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