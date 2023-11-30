Итоги дня в Тюмени: мэр попал в топ-3, возвращение релокантов, блатные госномера

Posted Сегодня, 17:15
Published Сегодня, 17:15
Modified Сегодня, 17:20
Updated Сегодня, 17:20
В понедельник, 4 декабря, телеканал СТС покажет финал спортивного шоу «Суперниндзя». За главный приз — 5 миллионов рублей выйдут соревноваться самые ловкие и сильные россияне, в том числе два тюменца.
Первым финалистом стал мастер спорта международного класса по стритлифтингу, чемпион российских и европейских соревнований по воркауту Федор Трубин. Отборочный тур ему дался с трудом — он чуть не сошел с дистанции, но уже вскоре догнал своих соперников.
Второй участник финальных соревнований из Тюмени — Сергей Девляшов, известный землякам как человек-паук, покоривший башню Москва Сити.
Руслан Кухарук по итогам работы в октябре и ноябре вошел в десятку самых эффективных мэров России. В национальном рейтинге среди 88 глав региональных столичных городов он находится на втором месте.
Ближайшие коллеги тюменского мэра — глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин — на 9 месте, глава Салехарда Алексей Титовский — на 6 месте.
Блогерша Алина Мерсин вернулась в Тюмень вместе с семьей после двух лет проживания в Турции.
Супруги приняли решение о переезде не смотря на то, что совсем недавно им продлили ВНЖ на два года. Причин, по которым тюменцы поменяли море, солнце и пальмы на сибирскую зиму, несколько. Во-первых мужу было трудно привыкнуть к турецкому менталитету и жаре. Дочери не совсем подошел местный детсад. У самой Алины тоже периодически возникали раздражающие ее ситуации.
Ускорить сборы семье пришлось, когда прошла новость о повышении ставки по ипотеке. Алине нужно было успеть оформить жилищный кредит по семейной программе. В итоге им удалось купить квартиру в одной из новостроек Тюмени.
В Тюмени зарегистрировано несколько премиум-иномарок, которым выданы красивые госномера с буквами «ААА» и «РТО». По большей части такие знаки получают правительственные автомобили или машины, которые принадлежат местным компаниям, зарабатывающим более миллиарда рублей в год.
Также необычные номера выбирают для своих люксовых машин местные депутаты. К примеру, по Тюмени катается Land Rover Range Rover Sport с номером А404АА72 депутата Госдумы от Тюменской области Ивана Квитки.
Жительница Тюмени приняла участие в роли невесты в программе Первого канала «Давай поженимся». Марина работает фитнес-тренером, воспитывает двух детей. Женщина мечтает встреть мужчину с ухоженными руками, спортивным торсом и приятными манерами.
С ведущими она поделилась историей своего брака. Муж изменял ей, пока она боролась за жизнь сына в Москве, а после развода мужчина пытался повесить замки в квартире и забрать телевизор.
Редакторы шоу подобрали тюменке три кандидатуры «женихов», Марина выбрала учредителя компании по производству каучуковой крошки.