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Жителям Тюменской области обещают мощнейшую магнитную бурю

«Хорошая была вспышка»: тюменцев предупредили о сильнейшей за год магнитной буре

30 ноября 2023, 02:20
Фото: Midjourney

Жителям Тюменской области обещают мощнейшую магнитную бурю

Ноябрь продолжает испытывать метеозависимых тюменцев. Эксперты обещают магнитную бурю такой мощности, что с ней не сравнятся предыдущие колебания магнитосферы.

Тюменцам обещают одну из сильнейших магнитных бурь этого года из-за двух мощных вспышек на Солнце. Об этом «РИА Новости» рассказала сотрудник Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина.

«Хорошая была вспышка прямо напротив нас, в центральной зоне, довольно шустро должна к нам прилететь, поэтому ожидаем магнитную бурю, возможно одну из наиболее сильных в этом году», — сообщает эксперт.

По ее словам, буря может достигать показателей G3 — сильная, и даже G4 — очень сильная. Она ожидается 30 ноября и 1 декабря.

Магнитные бури зачастую вызывают недомогания, что сказывается на работоспособности тюменцев. Они утверждают, что в период магнитных бурь ощущают головную боль, усталость, головокружение и перепады давления.

В таком случае медики рекомендуют не перенапрягаться, уделить время прогулкам на свежем воздухе и сну, а также исключить из рациона тяжелую пищу и алкоголь.

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#Общество#Тюменская область#Тюменцы#Погода#Здоровье#Прогнозы#Солнце#Магнитные бури#Магнитная буря#Любовь Селезнева
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