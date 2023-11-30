«Хорошая была вспышка»: тюменцев предупредили о сильнейшей за год магнитной буре

Posted Сегодня, 02:20
Published Сегодня, 02:20
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Тюменцам обещают одну из сильнейших магнитных бурь этого года из-за двух мощных вспышек на Солнце. Об этом «РИА Новости» рассказала сотрудник Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина.
«Хорошая была вспышка прямо напротив нас, в центральной зоне, довольно шустро должна к нам прилететь, поэтому ожидаем магнитную бурю, возможно одну из наиболее сильных в этом году», — сообщает эксперт.
По ее словам, буря может достигать показателей G3 — сильная, и даже G4 — очень сильная. Она ожидается 30 ноября и 1 декабря.
Магнитные бури зачастую вызывают недомогания, что сказывается на работоспособности тюменцев. Они утверждают, что в период магнитных бурь ощущают головную боль, усталость, головокружение и перепады давления.
В таком случае медики рекомендуют не перенапрягаться, уделить время прогулкам на свежем воздухе и сну, а также исключить из рациона тяжелую пищу и алкоголь.