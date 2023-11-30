Ходил налево, пока лечила сына: тюменка пришла искать любовь на «Давай поженимся»

О похождениях мужа тюменка узнала от дочери: та жаловалась, что отец брал ее с собой на прогулки с новой женщиной, а также рассказала, что он ночевал в одной палатке с подругой Марины. После развода мужчина пытался повесить замки в квартире и забрать телевизор. Сын в этот момент кричал и просил оставить технику в покое.