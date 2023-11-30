Ходил налево, пока лечила сына: тюменка пришла искать любовь на «Давай поженимся»

Posted Сегодня, 05:41
Published Сегодня, 05:41
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Updated Сегодня, 05:54
Марина отчаялась искать свою любовь в Тюмени и отправилась на «Первый канал», чтобы стать участницей шоу «Давай поженимся». Тюменке 36 лет, у нее двое детей, а работает она фитнес-тренером. На проекте она поделилась подробностями личной жизни.
«Пока боролась за жизнь маленького сына, муж перевез в их дом любовницу и обустроил с ней совместный быт в одной из комнат квартиры. Признается, что громко смеется, много ест и быстро одевается. Предупреждает, что у нее волевой характер. Избранником Марины не станет рыжеволосый, сутулый или слишком худощавый мужчина с проблемными зубами», — рассказала про участницу Лариса Гузеева.
Марина воспитывает старшую дочь и младшего сына. Однажды он сильно заболел и на протяжении года лечился в Москве, что стоило немалых денег. По словам тюменки, муж финансово не помогал, вся надежда была только на родственников и коллег по работе. Своего сына мужчина навестил всего два раза.
О похождениях мужа тюменка узнала от дочери: та жаловалась, что отец брал ее с собой на прогулки с новой женщиной, а также рассказала, что он ночевал в одной палатке с подругой Марины. После развода мужчина пытался повесить замки в квартире и забрать телевизор. Сын в этот момент кричал и просил оставить технику в покое.
На шоу тюменка была готова дать шанс мужчине с ухоженными руками, спортивным торсом и приятной манерой поведения в обществе. За ее сердце боролись 40-летний Александр — фитнес-тренер, 32-летний Владимир — москвич, предприниматель и тату-мастер. Но выбрала Марина 39-летнего Карена — учредителя компании по производству каучуковой крошки.
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