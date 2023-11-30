nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:41

Published Сегодня, 05:41

Modified Сегодня, 05:54

Updated Сегодня, 05:54

Тюменка пришла искать жениха на «Давай поженимся»

Ходил налево, пока лечила сына: тюменка пришла искать любовь на «Давай поженимся»

30 ноября 2023, 05:41
Фото: 1MI

Тюменка пришла искать жениха на «Давай поженимся»

Муж Марины завел любовницу, пока она боролась за жизнь ребенка в Москве. Нового спутника жизни она нашла на федеральном канале.

Марина отчаялась искать свою любовь в Тюмени и отправилась на «Первый канал», чтобы стать участницей шоу «Давай поженимся». Тюменке 36 лет, у нее двое детей, а работает она фитнес-тренером. На проекте она поделилась подробностями личной жизни.

«Пока боролась за жизнь маленького сына, муж перевез в их дом любовницу и обустроил с ней совместный быт в одной из комнат квартиры. Признается, что громко смеется, много ест и быстро одевается. Предупреждает, что у нее волевой характер. Избранником Марины не станет рыжеволосый, сутулый или слишком худощавый мужчина с проблемными зубами», — рассказала про участницу Лариса Гузеева.

Марина воспитывает старшую дочь и младшего сына. Однажды он сильно заболел и на протяжении года лечился в Москве, что стоило немалых денег. По словам тюменки, муж финансово не помогал, вся надежда была только на родственников и коллег по работе. Своего сына мужчина навестил всего два раза.

Фото: "Давай поженимся" / 1TV

О похождениях мужа тюменка узнала от дочери: та жаловалась, что отец брал ее с собой на прогулки с новой женщиной, а также рассказала, что он ночевал в одной палатке с подругой Марины. После развода мужчина пытался повесить замки в квартире и забрать телевизор. Сын в этот момент кричал и просил оставить технику в покое.

На шоу тюменка была готова дать шанс мужчине с ухоженными руками, спортивным торсом и приятной манерой поведения в обществе. За ее сердце боролись 40-летний Александр — фитнес-тренер, 32-летний Владимир — москвич, предприниматель и тату-мастер. Но выбрала Марина 39-летнего Карена — учредителя компании по производству каучуковой крошки.

Ранее «Наш город» сообщал, что повар из Тюмени стала участницей нового сезона кулинарного шоу «Битва шефов». На кастинг Дарья Бромат принесла пиццу «Маргарита»

Читайте также:
Участницу шоу «Пацанки» из Тюмени судят за нападение на девушкуДвое тюменцев попали в шоу на федеральный каналОh la la! Тюменские пейзажи восхитили французскую ведущую тв-шоу о путешествиях
#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Тюменцы#Семья#Телевидение#Свадьбы#Шоу#Любовь Селезнева
Подпишитесь
«Влияние дамбы Казахстана?»: уровень воды в Туре может не восполниться к весне
Вчера, 06:46
Срубил чужую ёлку — стал мэром: лайфхак для карьеры от тюменских чиновников
Вчера, 11:43
«Не им это решать!»: тюменки высказались о запрете абортов и рождении 7-8 детей
Вчера, 08:12
Жители пригородов Тюмени рискуют остаться без автобусов в областной центр
Вчера, 07:45
Нехватка еды или учителей? Почему школа №15 Тобольска ушла на дистант?
Вчера, 11:27
Более 100 квартир продано менее чем за сутки в новом проекте Страна. Энтузиастов
Вчера, 07:31