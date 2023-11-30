Губернатор Моор рассказал, будут ли в Тюмени расширять улицу Запольную

Posted Сегодня, 03:25
Published Сегодня, 03:25
Modified Сегодня, 03:27
Updated Сегодня, 03:27
Дорогу на Запольной в Тюмени хотят расширить до шести полос. Об этом сообщил губернатор Александр Моор, отвечая на вопросы жителей во время прямой линии.
«В следующем году мы будем заниматься выкупом и изъятием земельных участков и строений, которые попадают в полосу отвода дороги. И в 2025–2026 годах выполним работы по расширению этого участка дороги», — рассказал глава региона.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени планируют расширить дорогу у ТРЦ «Сити Молл». Жители микрорайона «Звездный городок» жаловались на постоянные пробки по улице Тимофея Чаркова.