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Улицу Запольную в Тюмени планируют расширить до шести полос

Губернатор Моор рассказал, будут ли в Тюмени расширять улицу Запольную

30 ноября 2023, 03:25
Фото: 1MI

Улицу Запольную в Тюмени планируют расширить до шести полос

Тюменцы неоднократно жаловались на движение по дороге на Запольной. Одному из местных жителей удалось обратиться с этой проблемой к Александру Моору.

Дорогу на Запольной в Тюмени хотят расширить до шести полос. Об этом сообщил губернатор Александр Моор, отвечая на вопросы жителей во время прямой линии.

«В следующем году мы будем заниматься выкупом и изъятием земельных участков и строений, которые попадают в полосу отвода дороги. И в 2025–2026 годах выполним работы по расширению этого участка дороги», — рассказал глава региона.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени планируют расширить дорогу у ТРЦ «Сити Молл». Жители микрорайона «Звездный городок» жаловались на постоянные пробки по улице Тимофея Чаркова.

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