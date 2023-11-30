Губернатор Моор объяснил, почему в тюменских СНТ бывают сбои электроснабжения

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
Во время прямой линии с жителями региона губернатор Александр Моор прокомментировал ситуацию с перебоями электроснабжения в дачных кооперативах Тюмени и Тюменского района.
В качестве примера он взял СНТ «Липовый остров» и объяснил, в чем заключаются проблемы и как их решать. Там сети электроснабжения были возведены давно, их обслуживанием никто не занимался, а новые дома подключались без какого-либо учета.
В 2022–2023 годах в «Липовом острове» реконструировали сети, установили 350 новых опор и 6 трансформаторов.
В январе запланирована встреча с руководителем ресурсоснабжающей компании, в рамках которой будут приняты решения по стабильному обеспечению электричеством жителей Тюмени и Тюменского района.
Как писал «Наш Город», во время прямой линии Моор также отчитался о состоянии Туры. Он рассказал, как решается вопрос с обмелением и сообщил, что с подобной ситуацией столкнулись и другие регионы.