Громили магазины толпой: в Тюмени задержали банду подростков

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
Modified Сегодня, 09:00
Updated Сегодня, 09:00
В Тюмени задержали подростков, причастных к кражам из магазина «ЖизньМарт». Видео с камер наблюдения были опубликованы в социальных сетях.
В УМВД по Тюменской области сообщили, что накануне были задержаны четверо несовершеннолетних, после установления всех обстоятельств их действиям будет дана правовая оценка.
О преступлениях подростков ранее писал «Наш Город». Молодые люди толпой врывались в магазин и забирали с полок товары. При этом, они покалечили сотрудницу магазина, попытавшуюся их остановить.