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В Тюмени задержали банду подростков, воровавших в магазинах

Громили магазины толпой: в Тюмени задержали банду подростков

30 ноября 2023, 08:58
Фото: 1MI

В Тюмени задержали банду подростков, воровавших в магазинах

Тюменские подростки на протяжении двух недель обворовывали магазин. Теперь им придется ответить за свои поступки.

В Тюмени задержали подростков, причастных к кражам из магазина «ЖизньМарт». Видео с камер наблюдения были опубликованы в социальных сетях.

В УМВД по Тюменской области сообщили, что накануне были задержаны четверо несовершеннолетних, после установления всех обстоятельств их действиям будет дана правовая оценка.

О преступлениях подростков ранее писал «Наш Город». Молодые люди толпой врывались в магазин и забирали с полок товары. При этом, они покалечили сотрудницу магазина, попытавшуюся их остановить.

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#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Подростки#Тюменцы#Кража#Задержание#Кражи#Подросток#Любовь Селезнева
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