Эксперт: тюменские семьи чувствуют уверенность в своем будущем

Напомним, в своем ежегодном послании Александр Моор отметил, что в Тюменской области многодетных семей становится все больше — сейчас это число выросло до 3,5 тыс. По словам губернатора, помощь семьям должна строиться по принципу «чем больше семей — тем больше поддержки».