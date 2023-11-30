nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:02

Published Сегодня, 14:02

Modified Сегодня, 14:04

Updated Сегодня, 14:04

Эксперт: тюменские семьи чувствуют уверенность в своем будущем

Эксперт: тюменские семьи чувствуют уверенность в своем будущем

30 ноября 2023, 14:02
Фото: 1MI
Когда семья принимает решение о рождении ребенка, для нее имеет большое значение уровень финансового обеспечения, а также стабильность и уверенность в будущем. У тюменских семей такие ресурсы есть, считает завкафедрой ЮРИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук Татьяна Подольская.

Эксперт отметила, что в стране сложилась достаточно сложная демографическая ситуация. Однако Тюменская область входит в число регионов с лучшими показателями прироста населения. Об этом доктор Татьяна Подольская рассказала на Экспертном клубе России, комментируя выступление губернатора Александра Моор на выставке-форуме «Россия». Тогда глава региона заявил, что Тюменская область — регион крепких семейных ценностей.

«Увеличение численности населения региона происходит не только за счет миграционного прироста, как во многих других регионах, но и за счет рождения детей — естественный прирост. По результатам масштабного исследования, проведенного правительством РФ, Тюменская область отнесена к кластеру „Регионов ресурсной стабильности“, где ситуация с рождением детей складывается благополучно», — цитирует эксперта «Тюменская линия».

Напомним, в своем ежегодном послании Александр Моор отметил, что в Тюменской области многодетных семей становится все больше — сейчас это число выросло до 3,5 тыс. По словам губернатора, помощь семьям должна строиться по принципу «чем больше семей — тем больше поддержки».

Читайте также:
В Тюменской области в 2023 году брак зарегистрировали уже свыше 10 тысячи парХодил налево, пока лечила сына: тюменка пришла искать любовь на «Давай поженимся»Глава региона рассказал, по какому принципу нужно поддерживать тюменские семьи
#Общество#Ирина Швецова#Семья#Молодая семья
Подпишитесь
«Хорошая была вспышка»: тюменцев предупредили о сильнейшей за год магнитной буре
Сегодня, 02:20
Двойные пенсии, маркировка продуктов, правила выезда за границу: нововведения декабря
Сегодня, 10:05
Прогуляться и не упасть: тюменцам рассказали, как избежать травм зимой
Сегодня, 09:58
Ходил налево, пока лечила сына: тюменка пришла искать любовь на «Давай поженимся»
Сегодня, 05:41
Арбитражи ноября: судья — брат убийцы, спор с департаментом и банкротство нефтяников
Сегодня, 01:05
В тюменском селе простились с погибшим в зоне СВО 27-летним мобилизованным
Сегодня, 04:25