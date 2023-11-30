Эксперт: тюменские семьи чувствуют уверенность в своем будущем

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
Эксперт отметила, что в стране сложилась достаточно сложная демографическая ситуация. Однако Тюменская область входит в число регионов с лучшими показателями прироста населения. Об этом доктор Татьяна Подольская рассказала на Экспертном клубе России, комментируя выступление губернатора Александра Моор на выставке-форуме «Россия». Тогда глава региона заявил, что Тюменская область — регион крепких семейных ценностей.
«Увеличение численности населения региона происходит не только за счет миграционного прироста, как во многих других регионах, но и за счет рождения детей — естественный прирост. По результатам масштабного исследования, проведенного правительством РФ, Тюменская область отнесена к кластеру „Регионов ресурсной стабильности“, где ситуация с рождением детей складывается благополучно», — цитирует эксперта «Тюменская линия».
Напомним, в своем ежегодном послании Александр Моор отметил, что в Тюменской области многодетных семей становится все больше — сейчас это число выросло до 3,5 тыс. По словам губернатора, помощь семьям должна строиться по принципу «чем больше семей — тем больше поддержки».