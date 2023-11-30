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Published Сегодня, 03:07

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Updated Сегодня, 03:09

С начала года тюменские производители снизили цены на молочную продукцию

Часть тюменских производителей снизила цены на молочную продукцию

30 ноября 2023, 03:07
Фото: 1MI

С начала года тюменские производители снизили цены на молочную продукцию

По данным Тюменьстата, молоко и кисломолочные продукты с начала года подешевели в среднем на 5%. Это зависит как от различных факторов, так и от самих производителей. «Ura.ru» рассказывает, кто из них смог себе позволить снизить цену на продукцию.

Холдингу ARSIB принадлежат такие бренды, как «Тюменьмолоко», «Нижняя Тавда» и «Першинское», занимающие немалую часть прилавков. Несмотря на некоторые финансовые трудности, ключевой молочный актив — Нижнетавдинский молочный завод, продолжает искать пути расширения производства.

Компании «Золотые луга» принадлежат марка «Ситниковское» и линейка кисломолочной продукции «Жить здорОво». Не было замечено, чтобы компания банкротилась или участвовала в финансовых разбирательствах. В СБИС указано, что за прошлый год ее выручка выросла на 47%.

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На молочном рынке Тюмени также присутствует французский холдинг Danone, которому принадлежат такие бренды, как «Активиа» и «Простоквашино». Вследствие введения санкций компания отказалась от бизнеса в России и ее активы переданы в госуправление. Чистая прибыль компании за 2022 год составила более 5 миллиардов рублей.

Ранее «Наш Город» сообщал, что тюменцы в социальных сетях жалуются на подорожание привычных продуктов. Они отметили, что заметнее всего выросли цены на молоко, яйца и мясо курицы.

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#Общество#Экономика#Тюменская область#Тюменцы#Производство#Цены#Заводы#Молочные продукты#Молоко#Любовь Селезнева
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