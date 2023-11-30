Часть тюменских производителей снизила цены на молочную продукцию

С начала года тюменские производители снизили цены на молочную продукцию

По данным Тюменьстата, молоко и кисломолочные продукты с начала года подешевели в среднем на 5%. Это зависит как от различных факторов, так и от самих производителей. «Ura.ru» рассказывает, кто из них смог себе позволить снизить цену на продукцию.