Часть тюменских производителей снизила цены на молочную продукцию

Posted Сегодня, 03:07
Published Сегодня, 03:07
Modified Сегодня, 03:09
Updated Сегодня, 03:09
Холдингу ARSIB принадлежат такие бренды, как «Тюменьмолоко», «Нижняя Тавда» и «Першинское», занимающие немалую часть прилавков. Несмотря на некоторые финансовые трудности, ключевой молочный актив — Нижнетавдинский молочный завод, продолжает искать пути расширения производства.
Компании «Золотые луга» принадлежат марка «Ситниковское» и линейка кисломолочной продукции «Жить здорОво». Не было замечено, чтобы компания банкротилась или участвовала в финансовых разбирательствах. В СБИС указано, что за прошлый год ее выручка выросла на 47%.
На молочном рынке Тюмени также присутствует французский холдинг Danone, которому принадлежат такие бренды, как «Активиа» и «Простоквашино». Вследствие введения санкций компания отказалась от бизнеса в России и ее активы переданы в госуправление. Чистая прибыль компании за 2022 год составила более 5 миллиардов рублей.
Ранее «Наш Город» сообщал, что тюменцы в социальных сетях жалуются на подорожание привычных продуктов. Они отметили, что заметнее всего выросли цены на молоко, яйца и мясо курицы.