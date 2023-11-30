Арбитражи ноября: судья — брат убийцы, спор с департаментом и банкротство нефтяников

Стоит отметить, что компания-подрядчик в этом году выступает ответчиком в 6 судебных разбирательствах. До этого на нее подавали иски только в 2016 году. Также в 2022 году выручка «ПиТиЭль» составила 22 миллиона рублей, однако чистая прибыль равнялась лишь 57 тысячам рублей. Вместе с этим у компании на 99% выросла кредиторская задолженность, которая составила 73 миллиона рублей.