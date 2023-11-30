Арбитражи ноября: судья — брат убийцы, спор с департаментом и банкротство нефтяников

Posted Сегодня, 01:05
Published Сегодня, 01:05
Modified Сегодня, 01:05
Updated Сегодня, 01:05
Неожиданно на жизнь Арбитражного суда повлиял суд общей юрисдикции. В этом месяце вступил в силу приговор по делу об организации убийства Вадима Шушанова, виновным по делу признали Алексея Щепелина. Но решение суда изменило не только жизнь новоиспеченного заключенного, но и его брата — Юрия Щепелина, который числился судьей Арбитражного суда Ханты-Мансийского округа и подал заявление об увольнении.
Причем ушел мужчина с должности по собственному желанию. Как объяснил юрист Павел Шадрин, закон «О статусе судей…» не содержит ограничения в определении кандидатов на должность судьи, связанных с судимостью родственников.
«Хоть в законе этого нет, но у судейского сообщества есть внутренние правила, согласно которым в подобных случаях человека просят уйти по собственному желанию, чтобы избежать проблем будущем», — говорит юрист.
В ноябре также закончилась судебная тяжба между департаментом тарифной и ценовой политики Тюменской области и ООО «ПиТиЭль», работавшим по госконтракту.
Как оказалось, сотрудничество не было плодотворным, подрядчик не смог выполнить условия, указанные в договоре, но выступил в суде с заявлением о том, что это произошло из-за «систематических действий департамента, препятствующих выполнению работ». За неисполнение контракта заказчик просил взыскать с «ПиТиЭль» штраф в размере 1,7 млн рублей.
Однако в ходе судебного разбирательства исполнителю контракта так и не удалось доказать факт препятствия для исполнения работ.
«По результатам рассмотрения заявленных требований суд отказал обществу в удовлетворении иска и удовлетворил встречный иск департамента, взыскав с общества штраф в размере 1 771 012 рублей, а также расходы на оплату экспертизы в размере 94 000 рублей», — сообщили в объединенной пресс-службу судов Тюменской области.
Стоит отметить, что компания-подрядчик в этом году выступает ответчиком в 6 судебных разбирательствах. До этого на нее подавали иски только в 2016 году. Также в 2022 году выручка «ПиТиЭль» составила 22 миллиона рублей, однако чистая прибыль равнялась лишь 57 тысячам рублей. Вместе с этим у компании на 99% выросла кредиторская задолженность, которая составила 73 миллиона рублей.
Сотрудники ФНС Тюменской области регулярно проверяют тюменские компании и часто подают иски на банкротство. Не обошлось без подобных и в этом месяце. Под раздачу попала сервисная компания «Ачимнефтегазсервис».
Как указали представители межрайонной ФНС №14 по Тюменской области, долг этой компании составляет 49,9 миллиона рублей. Также инспекторы просят ввести в компании процедуру наблюдения и назначить арбитражного управляющего. Суд в ответ на иск дал налоговикам время до 8 декабря, чтобы доказать, что в «Ачимнефтегазсервис» получил копию их заявления. Это необходимо для того, чтобы начать разбирательство по делу.
Стоит отметить, что по данным из открытых источников, в 2022 году «Ачимнефтегазсервис» при балансе в 689,2 миллиона и выручке в 955,8 миллиона получила чистую прибыль в размере 30 млн рублей.
Еще один иск подала тюменская налоговая служба на местную компанию «Недра-Консалт», которая является подрядчиком ямальских подразделений ПАО «Газпром» на Ямале. Известно, что это уже третья попытка налоговиков обанкротить эту компанию.
Первый иск на предприятие был подан в 2021 году, но тогда суд оставил дело без движения. В этом году с компании требуют порядка 10 миллионов рублей. На данный момент все финансовые операции по счетам предприятия остановлены.
В числе самых крупных заказчиков на геофизические и изыскательские услуги «Недра-Консалт» — компании «Газпром добыча Ноябрьск», «Газпром добыча Ямбург» и АО «Газпром Промгаз». На одиннадцати таких контрактах «Недра-Консалт» заработала более 45 миллионов рублей.