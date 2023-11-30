32 «За» и два воздержались: депутаты Тюмени одобрили дефицитный бюджет города

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
Бюджет был принят 32 голосами депутатов «За», двое воздержались, пишет Ура.ру. Народные избранники уверены, несмотря на заложенный дефицит, город может обойтись без кредитных средств, пишет Ура.ру со ссылкой на комментарий спикера думы Светланы Ивановой.
«Бюджет традиционно сохраняет социальную направленность, главный финансовый документ принят с хорошими параметрами. Имеется дефицит бюджета на 2024 год, но имеется уверенность, что обойдемся без привлечения кредитных средств. Бюджет готовился и принимался в непростых условиях», — отметила политик.
В бюджете предусмотрены средства на финансирование 21 муниципальной программы. В следующем году в городе продолжится строительство и ремонт дорог, благоустройство дворов и общественных территорий, а также социальная поддержка семей.
Напомним, в последней версии национального рейтинга мэров, глава Тюмени Руслан Кухарук занял второе место.