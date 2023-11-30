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Депутаты Тюмени одобрили бюджет города с дефицитом в 3,2 млрд рублей

32 «За» и два воздержались: депутаты Тюмени одобрили дефицитный бюджет города

30 ноября 2023, 11:56
Фото: 1MI

Депутаты Тюмени одобрили бюджет города с дефицитом в 3,2 млрд рублей

Депутаты Тюменской городской думы почти единогласно приняли бюджет города на 2024 год и плановые периоды 2025–2026 годов. Доходная часть на следующий год запланирована в сумме 40,2 млрд рублей, расходная — 43,4 млрд рублей. Дефицит бюджета составляет 3,2 млрд рублей.
Фото: сайт городской думы Тюмени

Бюджет был принят 32 голосами депутатов «За», двое воздержались, пишет Ура.ру. Народные избранники уверены, несмотря на заложенный дефицит, город может обойтись без кредитных средств, пишет Ура.ру со ссылкой на комментарий спикера думы Светланы Ивановой.

«Бюджет традиционно сохраняет социальную направленность, главный финансовый документ принят с хорошими параметрами. Имеется дефицит бюджета на 2024 год, но имеется уверенность, что обойдемся без привлечения кредитных средств. Бюджет готовился и принимался в непростых условиях», — отметила политик.

В бюджете предусмотрены средства на финансирование 21 муниципальной программы. В следующем году в городе продолжится строительство и ремонт дорог, благоустройство дворов и общественных территорий, а также социальная поддержка семей.

Напомним, в последней версии национального рейтинга мэров, глава Тюмени Руслан Кухарук занял второе место.

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#Общество#Экономика#Ирина Швецова#Бюджет города#Гордума
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