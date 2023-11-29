Жители Татарстана все чаще покупают лекарства на маркетплейсах

При этом каждое десятое лекарство жители республики приобретают в онлайн-аптеках. Как сообщили представители маркетплейса здоровья «Здравсити», самым пиковым месяцем по продажам лекарств в этом году стал октябрь. Они уточнили, что за прошлый месяц было реализовано более 10 тысяч заказов на общую сумму свыше 12 миллионов рублей — на 20 процентов больше, чем в сентябре.