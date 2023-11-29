Жители Татарстана все чаще покупают лекарства на маркетплейсах

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
В Приволжском федеральном округе расходы на душу населения в этой категории товаров составляют 670 рублей, передает издание АиФ-Казань
При этом каждое десятое лекарство жители республики приобретают в онлайн-аптеках. Как сообщили представители маркетплейса здоровья «Здравсити», самым пиковым месяцем по продажам лекарств в этом году стал октябрь. Они уточнили, что за прошлый месяц было реализовано более 10 тысяч заказов на общую сумму свыше 12 миллионов рублей — на 20 процентов больше, чем в сентябре.
Наиболее высоким спросом пользуются препараты, направленные на устранение симптомов простуды. В «Здравсити» отметили: несмотря на опасения, что импортные лекарства уйдут с российского рынка, доля поставок зарубежных лекарств выросла. Только на маркетплейсе она возросла на треть по сравнению с 2022 годом, достигнув почти половины от всего ассортимента средств от простуды, который представлен в интернет-аптеке.
В то же время эксперты отмечают, что изменилась стоимость упаковки некоторых импортных препаратов. По отдельным позициям рост составил до 39 процентов.
Генеральный директор «Здравсити» Борис Попов отметил, что в условиях ценовых колебаний интернет-аптеки становятся хорошим способом сэкономить — на таких площадках легче и удобнее находить доступные по цене лекарства. Онлайн можно сравнивать цены от разных производителей и подбирать аналоги в случае, если средство известного бренда подорожало.
«Кроме того, онлайн-площадки активнее используют различные акционные механизмы. Например, если в 2022 году доля товаров со скидкой на „Здравсити“ составляла 18%, то в текущем году — почти четверть от всего ассортимента», — рассказал Борис Попов.
Руководитель маркетплейса обратил внимание и на рост глубины дисконта, которая на отдельный ассортимент может доходить до 80 процентов. Это позволяет существенно уменьшить расходы на приобретение необходимых лекарств.
Ссылка на исследование опубликована на сайте аналитического агентства Alpharm.