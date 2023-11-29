Жители пригородов Тюмени рискуют остаться без автобусов в областной центр

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
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Updated Сегодня, 07:47
Два аукциона на общую сумму более 370 млн рублей разместило управление госзакупок Тюменской области еще в начале ноября. Заказчиком для обоих конкурсов указано областное ГКУ «Управление автомобильных дорог».
Первый конкурс на 245,6 млн рублей разыгрывался на 38 маршрутов — в разные населенные пункты Тюменского района. Второй — на 125,8 млн рублей включает 22 маршрута.
В проекте обоих контрактов подразумевалось заключение договора сроком на три года с 1 января 2024 года по 31 декабря 2026 года. Однако по завершении этапа подачи заявок на конкурс не заявилось ни одного участника.
Заключенные ранее договора истекают уже в конце этого года. Контракты подписывались так же сроком на три года с 2021 по 2023 год, но при аналогичном количестве маршрутов общая сумма, которую получал перевозчик, была более чем в два раза больше — 790,4 млн рублей. Тогда оба контракта забрал местный предприниматель ИП Анисимов Сергей Петрович.
Сам предприниматель в разговоре с корреспондентом «Нашего города» отметил, что этот вопрос «пока не время обсуждать». В ГКУ «Управление автомобильных дорог» направлен запрос: как только поступит ответ, мы уведомим читателей.
Как писал «Деловой квартал», губернатор региона Александр Моор в сентябре этого года отмечал, что у Тюмени и Тюменского района во многом единая инженерная инфраструктура и создана общая транспортная система. Накануне стало известно, что власти региона начали разработку досрочного плана социально-экономического развития Тюменской агломерации. По документам в нее должны войти Тюменский и Нижнетавдинский районы, где суммарно проживают 162 тысяч жителей.