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Стоимость контрактов уменьшилась в два раза

Жители пригородов Тюмени рискуют остаться без автобусов в областной центр

29 ноября 2023, 07:45
Фото: Антон Губанов / 1MI
Стоимость контрактов уменьшилась в два раза
Власти Тюменской области не смогли найти исполнителя на межмуниципальные перевозки из областного центра в пригородный Тюменский район. На оба аукциона, которые объединяют 60 маршрутов, не было подано ни одной заявки.

Два аукциона на общую сумму более 370 млн рублей разместило управление госзакупок Тюменской области еще в начале ноября. Заказчиком для обоих конкурсов указано областное ГКУ «Управление автомобильных дорог».

Первый конкурс на 245,6 млн рублей разыгрывался на 38 маршрутов — в разные населенные пункты Тюменского района. Второй — на 125,8 млн рублей включает 22 маршрута.

В проекте обоих контрактов подразумевалось заключение договора сроком на три года с 1 января 2024 года по 31 декабря 2026 года. Однако по завершении этапа подачи заявок на конкурс не заявилось ни одного участника.

Заключенные ранее договора истекают уже в конце этого года. Контракты подписывались так же сроком на три года с 2021 по 2023 год, но при аналогичном количестве маршрутов общая сумма, которую получал перевозчик, была более чем в два раза больше — 790,4 млн рублей. Тогда оба контракта забрал местный предприниматель ИП Анисимов Сергей Петрович.

Сам предприниматель в разговоре с корреспондентом «Нашего города» отметил, что этот вопрос «пока не время обсуждать». В ГКУ «Управление автомобильных дорог» направлен запрос: как только поступит ответ, мы уведомим читателей.

Как писал «Деловой квартал», губернатор региона Александр Моор в сентябре этого года отмечал, что у Тюмени и Тюменского района во многом единая инженерная инфраструктура и создана общая транспортная система. Накануне стало известно, что власти региона начали разработку досрочного плана социально-экономического развития Тюменской агломерации. По документам в нее должны войти Тюменский и Нижнетавдинский районы, где суммарно проживают 162 тысяч жителей.

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