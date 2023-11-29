Жители пригородов Тюмени рискуют остаться без автобусов в областной центр

Заключенные ранее договора истекают уже в конце этого года. Контракты подписывались так же сроком на три года с 2021 по 2023 год, но при аналогичном количестве маршрутов общая сумма, которую получал перевозчик, была более чем в два раза больше — 790,4 млн рублей. Тогда оба контракта забрал местный предприниматель ИП Анисимов Сергей Петрович.