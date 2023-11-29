В Тюменской области COVID-19 за неделю заболели почти две тысячи человек

Posted Сегодня, 04:23
Published Сегодня, 04:23
Modified Сегодня, 04:25
Updated Сегодня, 04:25
По данным сайта Объясняем.рф, за минувшую неделю с коронавирусной инфекцией в больницу положили 150 человек. Выздоровели 1489 человек, погибших нет.
Количество госпитализаций продолжает увеличиваться по всей России. Так, с 20 по 26 ноября госпитализировали 8018 человек, что на 25,3% больше по сравнению с прошлой неделей.
«Увеличение числа госпитализаций произошло в 66 субъектах РФ, в том числе в 33 регионах увеличение более, чем в среднем по России. Выздоровело 54 797 человек, или на 37,9% больше в сравнении с предыдущей неделей», — отметили специалисты.
Ранее «Наш Город» сообщил, что в Тюмени растет число заболевших коклюшем. Преимущественно болеют дети, у которых отсутствуют прививки.