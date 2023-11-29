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Posted Сегодня, 04:23

Published Сегодня, 04:23

Modified Сегодня, 04:25

Updated Сегодня, 04:25

Коронавирусом заболевают все больше жителей Тюменской области

В Тюменской области COVID-19 за неделю заболели почти две тысячи человек

29 ноября 2023, 04:23
Фото: Midjourney

Коронавирусом заболевают все больше жителей Тюменской области

В период с 20 по 26 ноября в Тюменской области COVID-19 выявили у 1960 человек. Это на 493 человека больше, чем на прошлой неделе.

По данным сайта Объясняем.рф, за минувшую неделю с коронавирусной инфекцией в больницу положили 150 человек. Выздоровели 1489 человек, погибших нет.

Количество госпитализаций продолжает увеличиваться по всей России. Так, с 20 по 26 ноября госпитализировали 8018 человек, что на 25,3% больше по сравнению с прошлой неделей.

«Увеличение числа госпитализаций произошло в 66 субъектах РФ, в том числе в 33 регионах увеличение более, чем в среднем по России. Выздоровело 54 797 человек, или на 37,9% больше в сравнении с предыдущей неделей», — отметили специалисты.

Ранее «Наш Город» сообщил, что в Тюмени растет число заболевших коклюшем. Преимущественно болеют дети, у которых отсутствуют прививки.

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