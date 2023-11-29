В Тюмени простились с погибшим на спецоперации бойцом из ЯНАО

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
Modified Сегодня, 08:54
Updated Сегодня, 08:54
28 ноября в Тюмени простились с Юрием Николаевым, погибшим в зоне спецоперации. Мужчина родом из Красноселькупского района Ямало-Ненецкого автономного округа.
«При выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции погиб наш земляк Юрий Александрович Николаев. Выражаем соболезнования родным и близким», — прокомментировали в администрации района.
Сообщается, что мужчина ушел на военную службу добровольцем.
Ранее «Наш Город» сообщал, что на СВО погиб мобилизованный тюменец. Константин Урванцев ушел служить в пехотные войска 2 октября 2022 года и был дважды ранен.