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Погибшего на СВО добровольца из ЯНАО похоронили в Тюмени

В Тюмени простились с погибшим на спецоперации бойцом из ЯНАО

29 ноября 2023, 08:52
Фото: 1MI

Погибшего на СВО добровольца из ЯНАО похоронили в Тюмени

Юрий Николаев — уроженец Красноселькупского района ЯНАО. Мужчина погиб при выполнении боевых задач.

28 ноября в Тюмени простились с Юрием Николаевым, погибшим в зоне спецоперации. Мужчина родом из Красноселькупского района Ямало-Ненецкого автономного округа.

«При выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции погиб наш земляк Юрий Александрович Николаев. Выражаем соболезнования родным и близким», — прокомментировали в администрации района.
Фото: Администрация Красноселькупского района / ВКонтакте

Сообщается, что мужчина ушел на военную службу добровольцем.

Ранее «Наш Город» сообщал, что на СВО погиб мобилизованный тюменец. Константин Урванцев ушел служить в пехотные войска 2 октября 2022 года и был дважды ранен.

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#Тюменская область#Погибшие#Спецоперация#Бойцы#СВО#Участники СВО#Бойцы СВО#Любовь Селезнева
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