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В Тюмени выставили на продажу крупную сеть АЗС

В Тюмени продается сеть АЗС со скидкой более миллиарда рублей

29 ноября 2023, 02:34
Фото: 1MI

В Тюмени выставили на продажу крупную сеть АЗС

В Тюмени выставили на продажу сеть автозаправок «Новый поток». Информация размещена на платформе «Новые информационные сервисы», где сейчас идет прием заявок на участие в торгах.

Помимо сети АЗС, точки которой расположены как в Тюменской, так и в Курганской области, продаются земельный участок, помещение сервисного центра и другое имущество.

Изначально сеть автозаправок продавалась за 1.8 миллиарда рублей, но из-за отсутствия желающих принять участие в торгах, цена постепенно снижалась. Актуальная на данный момент цена — 713.8 миллиона рублей, задаток — 142.7 миллиона.

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Сеть АЗС принадлежит компании «Нью Петрол Тюмень», которую в декабре 2020 года признали банкротом.

Ранее «Наш Город» сообщал, что в Тюмени выставили на продажу квартиру без ремонта за 80.5 миллиона рублей. Четырехкомнатные апартаменты продаются в доме, расположенном в ЖК «1А Первомайская».

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#Общество#Тюменская область#Банкротство#Цены#Продажа#Торги#Продажи#Любовь Селезнева
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