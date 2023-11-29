В Тюмени продается сеть АЗС со скидкой более миллиарда рублей

Posted Сегодня, 02:34
Published Сегодня, 02:34
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Помимо сети АЗС, точки которой расположены как в Тюменской, так и в Курганской области, продаются земельный участок, помещение сервисного центра и другое имущество.
Изначально сеть автозаправок продавалась за 1.8 миллиарда рублей, но из-за отсутствия желающих принять участие в торгах, цена постепенно снижалась. Актуальная на данный момент цена — 713.8 миллиона рублей, задаток — 142.7 миллиона.
Сеть АЗС принадлежит компании «Нью Петрол Тюмень», которую в декабре 2020 года признали банкротом.
Ранее «Наш Город» сообщал, что в Тюмени выставили на продажу квартиру без ремонта за 80.5 миллиона рублей. Четырехкомнатные апартаменты продаются в доме, расположенном в ЖК «1А Первомайская».