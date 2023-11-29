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В Тюмени построили новый дом на 636 квартир

В Тюмени построили новый дом на более чем 600 квартир

29 ноября 2023, 03:25
Фото: 1MI

В Тюмени построили новый дом на 636 квартир

К дому на Харьковской пристроена крытая парковка. Двор закрыт от посторонних, в нем есть детские площадки и зоны отдыха.

На улице Харьковской в Тюмени построили новый дом на 636 квартир. В этом районе также планируется обустроить объекты инфраструктуры, сообщают в Главном управлении строительства региона.

«Территория между улицами Харьковской и 50 лет Октября в Тюмени активно преображается. Проект комплексной застройки предполагает обустройство пешеходного бульвара с 17 функциональными зонами, в том числе озером и фонтаном», — отметил инспектор управления Госстройнадзора по Тюменской области Владимир Елишев.
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Общая площадь здания — 33 880 квадратных метров. В доме 58 однокомнатных квартир, 307 двухкомнатных, 253 трехкомнатных и 18 четырехкомнатных. К дому пристроена крытая парковка, а двор закрыт от посторонних.

Ранее «Наш Город» сообщал, что в Тюмени вырос спрос на одноэтажные загородные дома. Большая часть тюменцев предпочитает недвижимость небольшой площади.

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