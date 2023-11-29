В Тюмени построили новый дом на более чем 600 квартир

Posted Сегодня, 03:25
Published Сегодня, 03:25
Modified Сегодня, 03:27
Updated Сегодня, 03:27
На улице Харьковской в Тюмени построили новый дом на 636 квартир. В этом районе также планируется обустроить объекты инфраструктуры, сообщают в Главном управлении строительства региона.
«Территория между улицами Харьковской и 50 лет Октября в Тюмени активно преображается. Проект комплексной застройки предполагает обустройство пешеходного бульвара с 17 функциональными зонами, в том числе озером и фонтаном», — отметил инспектор управления Госстройнадзора по Тюменской области Владимир Елишев.
Общая площадь здания — 33 880 квадратных метров. В доме 58 однокомнатных квартир, 307 двухкомнатных, 253 трехкомнатных и 18 четырехкомнатных. К дому пристроена крытая парковка, а двор закрыт от посторонних.
Ранее «Наш Город» сообщал, что в Тюмени вырос спрос на одноэтажные загородные дома. Большая часть тюменцев предпочитает недвижимость небольшой площади.