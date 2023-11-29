«В кафе за добавкой»: пьяный тюменец сел за руль, чтобы купить еще пиво. ФОТО

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
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Updated Сегодня, 09:44
Тюменец пояснил, что он сидел дома с друзьями, пили пиво. А когда оно закончилось, компания решила пополнить запасы в ближайшей точке.
«27-летний автомобилист был пьян, показания алкотестера составили 0,65 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха», — пояснили в ведомстве.
За пьяную езду мужчине грозит административная ответственность. Его автомобиль отправлен на спецстоянку.
Днем ранее в Тюмени полицейские задержали водителя такси, который украл деньги у выпившего клиента.