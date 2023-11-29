«В кафе за добавкой»: пьяный тюменец сел за руль, чтобы купить еще пиво. ФОТО

Пьяный тюменец ехал в кафе за добавкой и попался полиции

Ночью 29 ноября в Ялуторовске полицейские остановили «ВАЗ» седьмой модели, которым управлял нетрезвый водитель. По его словам, он ехал в кафе, чтобы купить там алкоголь, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.