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Пьяный тюменец ехал в кафе за добавкой и попался полиции

«В кафе за добавкой»: пьяный тюменец сел за руль, чтобы купить еще пиво. ФОТО

29 ноября 2023, 09:40
Фото: 1MI

Пьяный тюменец ехал в кафе за добавкой и попался полиции

Ночью 29 ноября в Ялуторовске полицейские остановили «ВАЗ» седьмой модели, которым управлял нетрезвый водитель. По его словам, он ехал в кафе, чтобы купить там алкоголь, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.
Фото: ГИБДД Тюменской области

Тюменец пояснил, что он сидел дома с друзьями, пили пиво. А когда оно закончилось, компания решила пополнить запасы в ближайшей точке.

«27-летний автомобилист был пьян, показания алкотестера составили 0,65 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха», — пояснили в ведомстве.

За пьяную езду мужчине грозит административная ответственность. Его автомобиль отправлен на спецстоянку.

Днем ранее в Тюмени полицейские задержали водителя такси, который украл деньги у выпившего клиента.

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