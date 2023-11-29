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Участница шоу «Пацанки» из Тюмени попала под суд за избиение девушки

Участницу шоу «Пацанки» из Тюмени судят за нападение на девушку

29 ноября 2023, 07:59
Фото: 1MI

Участница шоу «Пацанки» из Тюмени попала под суд за избиение девушки

Анну Тихую (Тихомирову) обвиняют в умышленном причинении вреда здоровью. В скором времени она предстанет перед судом за избиение девушки, произошедшее еще осенью 2022 года.
Сюжет
Суд

О том, что у нее снова возникли проблемы с законом, тюменка рассказывала в социальных сетях еще летом, но тогда она не раскрывала деталей.

«Пришили новую статью. Они говорили, все будет „окей“. И снова я не выездная», — признавалась девушка.

На днях она снова напомнила о своей проблеме, назвав пострадавшую от ее рук девушку «терпилой».

Фото: Анна Тихая / ВКонтакте

Потерпевшая связалась с «СтарХит» и рассказала, что произошло в день нападения. По ее словам, она стояла на остановке, но внезапно на нее напала Тихомирова. Тюменка скрылась в неизвестном направлении, оставив избитую на морозе без сознания.

«Она ударила меня в лицо, села в такси и уехала. Впоследствии у меня диагностировали перелом глазницы. Ее поведение крайне опасно. Она делает из этого шоу и не раскаивается в содеянном, говорит обо всем с улыбкой и на полном позитиве», — делится девушка.

По словам пострадавшей, никаких извинений она так и не дождалась. Она до сих пор лечится и, как утверждает, не чувствует часть лица.

На данный момент идут судебные разбирательства, Анна Тихомирова ждет вынесения приговора.

В сентябре Анна Тихая изуродовала машину бывшего молодого человека. Она обклеила автомобиль женскими прокладками за измену и тем самым отомстила обидчику.

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