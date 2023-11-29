Участницу шоу «Пацанки» из Тюмени судят за нападение на девушку

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
О том, что у нее снова возникли проблемы с законом, тюменка рассказывала в социальных сетях еще летом, но тогда она не раскрывала деталей.
«Пришили новую статью. Они говорили, все будет „окей“. И снова я не выездная», — признавалась девушка.
На днях она снова напомнила о своей проблеме, назвав пострадавшую от ее рук девушку «терпилой».
Потерпевшая связалась с «СтарХит» и рассказала, что произошло в день нападения. По ее словам, она стояла на остановке, но внезапно на нее напала Тихомирова. Тюменка скрылась в неизвестном направлении, оставив избитую на морозе без сознания.
«Она ударила меня в лицо, села в такси и уехала. Впоследствии у меня диагностировали перелом глазницы. Ее поведение крайне опасно. Она делает из этого шоу и не раскаивается в содеянном, говорит обо всем с улыбкой и на полном позитиве», — делится девушка.
По словам пострадавшей, никаких извинений она так и не дождалась. Она до сих пор лечится и, как утверждает, не чувствует часть лица.
На данный момент идут судебные разбирательства, Анна Тихомирова ждет вынесения приговора.
В сентябре Анна Тихая изуродовала машину бывшего молодого человека. Она обклеила автомобиль женскими прокладками за измену и тем самым отомстила обидчику.