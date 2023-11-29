Участницу шоу «Пацанки» из Тюмени судят за нападение на девушку

Потерпевшая связалась с «СтарХит» и рассказала, что произошло в день нападения. По ее словам, она стояла на остановке, но внезапно на нее напала Тихомирова. Тюменка скрылась в неизвестном направлении, оставив избитую на морозе без сознания.