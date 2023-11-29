Тюменская сборная завоевала 15 медалей на всероссийском чемпионате «Профессионалы»

Posted 29 ноября, 13:02
Published 29 ноября, 13:02
Modified Сегодня, 08:00
Updated Сегодня, 08:00
Тринадцать наград тюменцы получили по результатам итоговых соревнований, приравненных к нацфиналу, которые прошли в июне–июле текущего года. Еще одну серебряную и одну бронзовую награду наши ребята завоевали в финале чемпионата «Профессионалы». Торжественное награждение победителей состоялось накануне, 28 ноября, в Санкт-Петербурге.
Отметим, что участниками финала стали почти 700 студентов средних профессиональных образовательных учреждений. Для конкурсантов основной возрастной категории было доступно 35 компетенций, для юниоров — 20. Работы ребят в каждом направлении оценивали приглашенные эксперты.
К слову, власти региона всегда активно поддерживают профессиональные конкурсы и проекты, связанные с образованием и профессиональным развитием. Также стоит отметить, что в Тюменской области поддержке талантливой молодежи уделяется большое внимание. В регионе действует ряд собственных программ, направленных на формирование и всестороннее развитие и поддержку одаренного поколения.