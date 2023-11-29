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Posted 29 ноября, 13:02

Published 29 ноября, 13:02

Modified Сегодня, 08:00

Updated Сегодня, 08:00

Тюменская сборная завоевала 15 медалей на всероссийском чемпионате «Профессионалы»

Тюменская сборная завоевала 15 медалей на всероссийском чемпионате «Профессионалы»

29 ноября 2023, 13:02
Фото: Midjourney
По итогам чемпионатного цикла «Профессионалы» 2023 в копилке сборной Тюменской области 15 медалей: по три золотых и серебряных, девять бронзовых, сообщает региональный дептруда.
Фото: Департамент труда и занятости населения Тюменской области

Тринадцать наград тюменцы получили по результатам итоговых соревнований, приравненных к нацфиналу, которые прошли в июне–июле текущего года. Еще одну серебряную и одну бронзовую награду наши ребята завоевали в финале чемпионата «Профессионалы». Торжественное награждение победителей состоялось накануне, 28 ноября, в Санкт-Петербурге.

Отметим, что участниками финала стали почти 700 студентов средних профессиональных образовательных учреждений. Для конкурсантов основной возрастной категории было доступно 35 компетенций, для юниоров — 20. Работы ребят в каждом направлении оценивали приглашенные эксперты.

К слову, власти региона всегда активно поддерживают профессиональные конкурсы и проекты, связанные с образованием и профессиональным развитием. Также стоит отметить, что в Тюменской области поддержке талантливой молодежи уделяется большое внимание. В регионе действует ряд собственных программ, направленных на формирование и всестороннее развитие и поддержку одаренного поколения.

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