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Тюменские полицейские поймали водителя с поддельными правами

Старые забрали, купил новые. Водителя с поддельными правами поймали под Тюменью

29 ноября 2023, 09:21
Фото: 1MI

Тюменские полицейские поймали водителя с поддельными правами

Если лишили прав, можно купить новые. Видимо, так решил житель Сургута, которого поймали тюменские автоинспекторы. Водителя с поддельными правами задержали на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. И теперь его грозит до года тюрьмы.

Автомобиль «Ниссан» 31-летнего жителя Сургута остановили на трассе для проверки документов. Автоинспекторы изучили водительские права и заподозрили, что они поддельные. Сотрудники ГИБДД проверили водителя по своим базам и выяснили, что мужчина вообще не должен садиться за руль. В июне прошлого года его лишили прав на полтора года за отказ от медосвидетельствования.

Автолюбитель пояснил, что новый «документ» купил через интернет за 10 тысяч рублей, потому что хотел устроиться на работу, где требовались права категории «С».

Против водителя возбуждено уголовное дело по статье о подделке, изготовлении или сбыте поддельных документов. Он может отправиться в тюрьму на срок до года.

Ранее «Наш город» рассказывал о том, что на трассе Тюмень — Омск задержали водителя, перевозившего 5 килограммов мефедрона. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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#Тюмень#ГИБДД#Уголовное дело#Сургут#Подделка документов#Ханты-Мансийск#Инна Доровская
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