Старые забрали, купил новые. Водителя с поддельными правами поймали под Тюменью

Автомобиль «Ниссан» 31-летнего жителя Сургута остановили на трассе для проверки документов. Автоинспекторы изучили водительские права и заподозрили, что они поддельные. Сотрудники ГИБДД проверили водителя по своим базам и выяснили, что мужчина вообще не должен садиться за руль. В июне прошлого года его лишили прав на полтора года за отказ от медосвидетельствования.