Прямая линия губернатора Моора: о чем спрашивают главу региона тюменцы?

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
Вопросы от тюменцев уже начали поступать. Жителей региона волнует качество водопроводной воды. В некоторых муниципалитетах Тюменской области ее не спасает даже фильтрация — вода остается мутной и с неприятным запахом, вследствие чего жители вынуждены покупать бутилированную воду.
Еще одна волнующая тема — земли многодетным семьям. Тюменцы жалуются, что в регионе многодетным семьям выдали участки в 30 километрах от города в поле, куда сливают нечистоты. Кроме того, там отсутствуют коммуникации, дороги, освещение, необходимая инфраструктура.
«Очень надеемся на помощь в разрешении наших проблем. Вместо земель под ИЖС получили массу проблем, и уж точно, не улучшили жилищные условия!» — отмечают тюменцы.
Не остается без внимания у тюменцев и ситуация с обмелением Туры — жителей региона интересует, какие мероприятия проводятся или будут проводиться по улучшению состояния Туры. Также в числе популярных вопросов — сроки решения проблемы с отсутствием дорог, освещения в деревнях, селах региона.
«Наболело! Проживаем в деревне Якуши старого тобольского тракта с 2014 года. До сих пор нет дорог. Скорая, пожарная и другие службы в распутицу проехать не могут, песок давно размыт. Машины вынуждены оставлять на трассах. Дети пытаются в резиновых сапогах в кромешной тьме дойти до остановки школьного автобуса. Уличного освещения нет до сих пор (глава Чикчинского муниципального района бьется за нас. Сказал, что освещение сделают, но выборочно — несколько фонарей для удобства школьников). Бюджет на нужды Чикчинского муниципального образования ограничен, глава бессилен. Просьба и мольба организовать дорожное покрытие в твердом исполнении», — жалуются губернатору тюменцы.
«Каждый Ваш прямой эфир задаю один и тот же вопрос. Город Тобольск, микрорайон Восточный — когда сделают нам дорогу. Администрация Тобольска занимается каждый год отписками. Возьмите этот вопрос на свой личный контроль уже», — просят тоболяки.
Также поступило немало вопросов по расселению аварийных домов, проблемах с бродячими собаками, строительстве новых транспортных развязок и борьбе с пробками, нехваткой медперсонала в больницах. Спрашивают тюменцы у губернатора и о реализации программы комплексного развития территорий, а именно о выплате компенсаций собственникам.
«Как показывает настоящая практика реализации ФЗ по стране, начинаются судебные дела (Санкт-Петербург, Красноярск и т. д.) в части реализации проектов КРТ и изъятия собственности у населения. Собственники не согласны с возмещением, которое предлагают застройщики. Сейчас вносятся поправки в ФЗ-494 со стороны региональных властей из разных частей страны, над этим работают Общественные штабы по КРТ. Собирается ли правительство Тюменской области вносить предложения с поправками в ФЗ, т. к. по мнению собственников, в том числе и некоторых депутатов Госдумы, закон работает только в интересах застройщиков, но нарушает права и в большинстве случаев действует на ухудшение жилищных условий граждан. Прозрачности в законе нет, поэтому у собственников отсутствуют гарантии реализации их имущественных прав», — пишут на страницах в соцсетях у Александра Моора тюменцы.
Напомним, ранее Александр Моор общался с тюменцами в прямом эфире в июне прошлого года. Тогда продолжительность прямой линии составила порядка полутора часов. От жителей поступило более 1200 вопросов. Большая часть из них касалась тарифов ЖКХ и социальной поддержки.