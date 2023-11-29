Прямая линия губернатора Моора: о чем спрашивают главу региона тюменцы?

Не остается без внимания у тюменцев и ситуация с обмелением Туры — жителей региона интересует, какие мероприятия проводятся или будут проводиться по улучшению состояния Туры. Также в числе популярных вопросов — сроки решения проблемы с отсутствием дорог, освещения в деревнях, селах региона.