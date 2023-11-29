Пить можно: губернатор пояснил о причинах неприятного запаха воды в Тюмени

Posted Сегодня, 19:23
Published Сегодня, 19:23
Modified Сегодня, 19:25
Updated Сегодня, 19:25
По словам губернатора, сейчас водопроводная вода соответствует всем нормативам по химико-биологическим и другим показателям. Все соответствующие исследования это подтвердили.
«Есть отчет, который прошел экспертизу на федеральном уровне. Вероятность онкологических заболеваний из-за воды в Тюмени и области находится на низком уровне», — пояснил глава региона.
Неприятный запах от воды, на который жаловались жители города, уже устранен. Проблема появилась, когда стал резко падать уровень воды в Туре.
К слову, о проблеме обмеления главной тюменской водной артерии, Александр Моор также акцентировал свое внимание. Он уверен, что уровень воды в реке восстановится, когда в регионе наступит многоводный период, как в 2016–2017 годах. Пока главной задачей он видит — сохранить возможности для бесперебойной работы ресурсоподающих предприятий.