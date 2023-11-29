Пить можно: губернатор пояснил о причинах неприятного запаха воды в Тюмени

К слову, о проблеме обмеления главной тюменской водной артерии, Александр Моор также акцентировал свое внимание. Он уверен, что уровень воды в реке восстановится, когда в регионе наступит многоводный период, как в 2016–2017 годах. Пока главной задачей он видит — сохранить возможности для бесперебойной работы ресурсоподающих предприятий.