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Updated Сегодня, 19:25

Пить можно: губернатор пояснил о причинах неприятного запаха воды в Тюмени

Пить можно: губернатор пояснил о причинах неприятного запаха воды в Тюмени

29 ноября 2023, 19:23
Фото: 1MI
Вопрос качества питьевой воды в Тюмени жители города поднимают регулярно. На этот факт обратил внимание глава региона Александр Моор. Во время прямой линии он в очередной раз ответил на вопросы тюменцев, почему вода имеет неприятный запах и насколько она безопасна для здоровья.
Фото: скрин с прямого эфира Александра Моора

По словам губернатора, сейчас водопроводная вода соответствует всем нормативам по химико-биологическим и другим показателям. Все соответствующие исследования это подтвердили.

«Есть отчет, который прошел экспертизу на федеральном уровне. Вероятность онкологических заболеваний из-за воды в Тюмени и области находится на низком уровне», — пояснил глава региона.

Неприятный запах от воды, на который жаловались жители города, уже устранен. Проблема появилась, когда стал резко падать уровень воды в Туре.

К слову, о проблеме обмеления главной тюменской водной артерии, Александр Моор также акцентировал свое внимание. Он уверен, что уровень воды в реке восстановится, когда в регионе наступит многоводный период, как в 2016–2017 годах. Пока главной задачей он видит — сохранить возможности для бесперебойной работы ресурсоподающих предприятий.

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