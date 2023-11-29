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«Одолжила знакомая»: Тюменские полицейские поймали водителя-подростка за рулем Mazda5

«Одолжила знакомая»: Тюменские полицейские поймали водителя-подростка за рулем Mazda5

29 ноября 2023, 11:52
Фото: ГИБДД Тюменской области
В ночь на 29 ноября в поселке Голышманово сотрудники ДПС остановили Mazda5, которой управлял 17-летений подросток. По словам парня, он сел за руль, чтобы повторить уроки вождения, сообщает пресс-служба областного управления ГИБДД.
Фото: ГИБДД Тюменской области
«Подростку автомобиль одолжила 31-летняя знакомая, для проверки навыков вождения, так как он сейчас обучается в автошколе. Собственница „Мазды“ привлечена к административной ответственности за передачу автомобиля не имеющему права управления подростку. Автомобиль отправлен на спецстоянку», — пояснили в ведомстве.

Юному водителю также придется ответить за административное нарушение. Кроме того, информация об инциденте передана в отдел по делам несовершеннолетних.

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