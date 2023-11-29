«Одолжила знакомая»: Тюменские полицейские поймали водителя-подростка за рулем Mazda5

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
«Подростку автомобиль одолжила 31-летняя знакомая, для проверки навыков вождения, так как он сейчас обучается в автошколе. Собственница „Мазды“ привлечена к административной ответственности за передачу автомобиля не имеющему права управления подростку. Автомобиль отправлен на спецстоянку», — пояснили в ведомстве.
Юному водителю также придется ответить за административное нарушение. Кроме того, информация об инциденте передана в отдел по делам несовершеннолетних.