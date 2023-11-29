На зимовку — со страховкой

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
Чтобы красиво «попрощаться» с дачей до весны и не переживать за ее сохранность, лучше всего обезопасить ее на время отсутствия и обеспечить своему имуществу надежную страховую защиту.
К сожалению, наши соотечественники не слишком охотно страхуют нажитое, особенно в сравнении с прагматичными европейцами, которые не мыслят своей жизни без всевозможных полисов. А ведь застраховать свое имущество, которое зарабатывается тяжким трудом, довольно просто.
Это можно сделать, например, с помощью полиса «СОГАЗ-Дом» от лидера страхового рынка России* — компании «СОГАЗ». Данная страховая программа покрывает все основные риски, такие как пожар, взрыв, стихийное бедствие, кража или постороннее проникновение. То есть ровно то, что нужно для спокойной жизни «на расстоянии».
С помощью такого полиса комплексной страховой защитой можно обеспечить не только жилой, дачный дом или коттедж, но и дополнительные строения и сооружения на вашем участке, включая их конструктивные элементы, внутреннюю и внешнюю отделку, системы коммуникаций и оборудование, а также домашнее имущество, находящееся в застрахованных строениях.
Таким образом, имея полис «СОГАЗ-Дом», вы не будете переживать и восстанавливать свое имущество, если вдруг случится непредвиденное. Это особенно актуально в наши дни, когда стоимость стройматериалов стремительно растет, а цена на полис остается неизменной и в любом случае несравнимо меньше, чем размер ущерба в случае неприятностей.
Оформить такой полис несложно — для этого не понадобятся никакие осмотры. При этом вы можете выбрать подходящие именно для вас условия страхования, а также застраховать по одному полису несколько объектов или дополнительные строения.
Подробную информацию о полисе «СОГАЗ-Дом» можно получить по телефону контактного центра АО «СОГАЗ» 8 800 333 0 888 или в ближайшем офисе компании.
* По объему страховой премии на основании данных Банка России за 9 месяцев 2021 года.
Лицензия Банка России СИ №1208. АО «СОГАЗ».