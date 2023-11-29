На форуме «Россия» в честь дня региона пройдет удмуртская свадьба

В это время подруги невесты шьют полог для приданого под музыку. Мать невесты и ее родственницы помогают невесте переодеться. Обряд смены головных уборов символизирует изменение социального и брачного статуса. После обряда девушка больше не сможет появляться на людях без головного убора.