На форуме «Россия» в честь дня региона пройдет удмуртская свадьба

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
В роли жениха выступит Павел Белкин, старший преподаватель ижевского филиала Всероссийского государственного университета юстиции, а невестой будет Полина Иванова, студентка 6-го курса педиатрического факультета Ижевской государственной медицинской академии. Об этом пишет udm-info.ru.
Удмуртские свадебные обряды предназначены для обеспечения счастливой и благополучной жизни молодоженов. Они включают в себя сватовство, сговор, пир в доме невесты, пир в доме жениха и послесвадебные ритуалы.
В концертной программе «Удмуртская свадьба» предусмотрено 4 сцены, в которых будут показаны основные этапы традиционной свадьбы. Первая сцена — приезд свадебного поезда жениха. Родственники и друзья жениха, одетые в удмуртскую свадебную одежду, прибывают к дому невесты на повозках, запряженных нарядно украшенными лошадьми.
Затем следует момент выкупа невесты. Гости песней просят возможность увидеть невесту, сравнивая ее с цветком. Сначала выводят подставную невесту, но потом требуют явить настоящую. Наконец, невеста появляется и становится на некотором расстоянии от гостей.
В это время подруги невесты шьют полог для приданого под музыку. Мать невесты и ее родственницы помогают невесте переодеться. Обряд смены головных уборов символизирует изменение социального и брачного статуса. После обряда девушка больше не сможет появляться на людях без головного убора.
Исполнение свадебных напевов заканчивается словами о том, что настало время вынести сундук с приданым. После выкупа невесту и приданое отдают жениху. Затем жених, невеста и повозка с поезжанами уезжают под песни.
На международной выставке-форуме «Россия» (0+) в рамках дней регионов будут представлены свадебные традиции различных регионов страны. Семья и сохранение традиционных ценностей являются важными аспектами государственной политики. Президент Владимир Путин объявил 2024 год Годом семьи, что подчеркивает значимость института семьи и поддержку материнства и детства.