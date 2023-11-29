Итоги дня в Тюмени: прямая линия Моора, дали воздушную подушку, аборты и рост цен

Posted Сегодня, 16:20
Published Сегодня, 16:20
Modified Сегодня, 16:24
Updated Сегодня, 16:24
Сегодня состоялась прямая линия губернатора Тюменской области с жителями региона. Длился эфир больше часа. За это время Александр Моор успел ответить на несколько вопросов, которые в большинстве своем касались ЖКХ, качества воды, дорог, кадрового дефицита в больницах и школах. Также он коротко затронул темы беспризорных собак и отчитался по спасению Туры.
Так, губернатор предупредил, что с 1 июля 2024 года в Тюменской области подорожают тарифы на ЖКУ. Насколько вырастет оплата коммуналки станет ясно после 20 декабря, когда окончательно утвердят тарифы.
Режим повышенной готовности в отношении Туры, который был введен им весной, продолжает действовать. Глава региона уверен, что обмеление реки — временное явление. Вода прибудет, когда один природный цикл сменит другой.
«Важно помнить, что гидрологические процессы цикличны. За маловодными следуют многоводные периоды. Вспомним 2016 и 2017 годы, когда были большие наводнения», — отметил Моор.
Губернатор признал обоснованным недовольство тюменцев в сторону дорожников из-за грязи на дорогах.
«Соглашусь с вами, город был грязным. Есть недоработки наших дорожников. Не смотря на то, что снега было немного, нужно было увеличить количество рабочих, чтобы вручную очистить дороги. Замечания приняли, берем в работу, я думаю, что дорожники работу подкорректируют», — сказал глава региона.
Жителей Тобольска избавят от проблем с переправой в межсезонье. Для этого за счет бюджета приобретут специальное судно, — пообещал губернатор.
Причиной появления безнадзорных животных на улицах становятся безответственные тюменцы. Такое заявление сделал глава региона в ответ на вопрос о проблеме бродячих собак.
Я сторонник того, что на законодательном уровне необходимо вводить ответственность владельцев домашних животных. Если собака убежала сама, либо владелец ее, извините, вышвырнул на улицу, а мы ее потом отловили, все затраты на отлов, стерилизацию, перевозку, обращение с животным надо выставлять хозяину, — заявил Александр Моор.
Губернатор не отрицает, что в Тюменской области кадровый дефицит есть практически во всех профессиональных сферах, в том числе и образовании.
Причинами нехватки учителей, по словам главы региона, могли стать резкое увеличение количества новых учеников и новых учебных заведений — за последние 5 лет численность школьников выросла на 50 тысяч человек и открылись 30 новых образовательных учреждений.
Для решения проблемы власти региона увеличили количество целевых и бюджетных мест в вузах и колледжах, также есть программы по профпереобучению, молодых специалистов мотивируют на работу мерами поддержками.
За последние несколько недель в Тюмени наценка на огурцы и помидоры составила от 13 до 60 рублей. По данным Росстата, сейчас огурцы продаются в среднем по 141 рубль, а помидоры по 249 рублей.
В сетевых магазинах стоимость огурцов варьируется от 109 до 209 рублей, томатов до 329 рублей. Самые дорогие томаты из Азербайджана и Узбекистана — до 550 рублей за килограмм.
Предложение президента РФ Владимира Путина о возвращении в страну традиции рожать по семь — восемь детей, а также решение некоторых регионов о запрете абортов в частных клиниках, вызвало бурное обсуждение среди тюменок.
«На деле, рекомендуется планировать детей в возрасте 21-35 лет. Перерывы между беременностями должны быть не менее 3 лет. А потому рождение такого количества детей — не совсем здоровая история, если речь не идет о двойнях и тройнях», — поделилась мнением врач-гинеколог.
Другие женщины объяснили свою позицию тем, что многим из них приходится работать. Экономическая нестабильность в стране также мало мотивирует на рождение большого количества детей.
«Ну, я как считаю, если государство будет мне давать по миллиону в месяц, то я подумаю позволять ли им мне запрещать делать аборты или нет. А так — нет. Это мое тело, оно не принадлежит никому, кроме меня. Никто не имеет права запрещать мне делать с ним все, что я хочу. В том числе отказываться от материнства, если мне так хочется», — прокомментировала молодая тюменка.
После проверок прокуратуры администрация Тобольска нашла решение для жителей Левобережья, оставшихся без паромного сообщения. С сегодняшнего дня через реку Иртыш будет организована перевозка людей на воздушной подушке. Ее привезли из Увата.
«Дал поручение обеспечить работу воздушной подушки по расписанию парома для удобства людей. Ее вместительность — 20 человек. Под это расписание у нас подстроено автобусное движение. Если будет нужно — скорректируем. Все возникающие вопросы держу на контроле», — пояснил глава Тобольска Максим Афанасьев.
Тюменский район может остаться без транспортного сообщения с областной столицей. Два аукциона на межмуниципальные перевозки остались без заявок. Суммарно — это 60 маршрутов.
Общая стоимость контрактов составляет 30 млн рублей. Оба договоры рассчитаны на оказание услуг до конца 2026 года. Однако по завершении этапа подачи заявок на конкурс не заявилось ни одного участника.