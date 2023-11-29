Итоги дня в Тюмени: прямая линия Моора, дали воздушную подушку, аборты и рост цен

Сегодня состоялась прямая линия губернатора Тюменской области с жителями региона. Длился эфир больше часа. За это время Александр Моор успел ответить на несколько вопросов, которые в большинстве своем касались ЖКХ, качества воды, дорог, кадрового дефицита в больницах и школах. Также он коротко затронул темы беспризорных собак и отчитался по спасению Туры.