Губернатор Моор признал, что в тюменских школах не хватает учителей

Для того, чтобы таких становилось только больше, а престиж профессии и желание работать в ней росло, в регионе, например, увеличивают количество целевых и бюджетных мест в вузах и ссузах, проводят переобучение на более востребованные специальности, а также реализуют другие меры для мотивации молодых специалистов.