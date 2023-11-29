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Updated Сегодня, 14:12

Губернатор Александр Моор признал наличие кадрового голода в системе образования

Губернатор Моор признал, что в тюменских школах не хватает учителей

29 ноября 2023, 13:42
Фото: Midjourney

Губернатор Александр Моор признал наличие кадрового голода в системе образования

«Кадровый голод в нашей системе образования действительно существует». Губернатор Александр Моор во время прямого эфира признал нехватку учителей в тюменских школах. Он также отметил, что над решением этой проблемы активно работают.

Причинами нехватки учителей, по словам главы региона, могли стать резкое увеличение количества новых учеников и новых учебных заведений. Так, отметил Александр Моор, за последние 5 лет численность школьников выросла на 50 тысяч человек. За тот же срок в регионе открылись 30 новых образовательных учреждений.

И эти показатели продолжат расти.

При этом власти делают многое для того, чтобы привлекать к работе в школах молодых специалистов. Так, в этом учебном году добавилось 420 учителей, едва получивших диплом.

Для того, чтобы таких становилось только больше, а престиж профессии и желание работать в ней росло, в регионе, например, увеличивают количество целевых и бюджетных мест в вузах и ссузах, проводят переобучение на более востребованные специальности, а также реализуют другие меры для мотивации молодых специалистов.

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#Тюмень#Образование#Учителя#Школы#Губернатор#Кадры#Бюджетные места#Моор#Инна Доровская#Переобучение#Привлечение молодых специалистов
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