Губернатор Моор признал, что в тюменских школах не хватает учителей

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 14:12
Updated Сегодня, 14:12
Причинами нехватки учителей, по словам главы региона, могли стать резкое увеличение количества новых учеников и новых учебных заведений. Так, отметил Александр Моор, за последние 5 лет численность школьников выросла на 50 тысяч человек. За тот же срок в регионе открылись 30 новых образовательных учреждений.
И эти показатели продолжат расти.
При этом власти делают многое для того, чтобы привлекать к работе в школах молодых специалистов. Так, в этом учебном году добавилось 420 учителей, едва получивших диплом.
Для того, чтобы таких становилось только больше, а престиж профессии и желание работать в ней росло, в регионе, например, увеличивают количество целевых и бюджетных мест в вузах и ссузах, проводят переобучение на более востребованные специальности, а также реализуют другие меры для мотивации молодых специалистов.