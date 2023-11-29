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Губернатор Александр Моор обвинил тюменцев в появлении безнадзорных животных

Губернатор Александр Моор обвинил тюменцев в появлении безнадзорных животных

29 ноября 2023, 13:01
Фото: 1MI
Губернатор Александр Моор обвинил самих тюменцев в том, что они — причина появления безнадзорных животных на улицах региона. Такое заявление он сделал во время прямого эфира в соцсетях.

Глава региона считает, что количество таких животных растет из-за безответственности хозяев. Они берут питомца, не осознавая всю ответственность, а потом выбрасывают его на улицу.

— Я сторонник того, что на законодательном уровне необходимо вводить ответственность владельцев домашних животных. Если собака убежала сама, либо владелец ее, извините, вышвырнул на улицу, а мы ее потом отловили, все затраты на отлов, стерилизацию, перевозку, обращение с животным надо выставлять хозяину, — заявил губернатор Александр Моор.

Александр Моор также рассказал о работе программы ОСВВ в регионе. В этом году по системе «отлов-стерилизация-вакцинация-выпуск» в регионе отловили 2740 собак.

Кроме того, губернатор отметил, что снижается количество тех, кого покусали бездомные животные. С каждым годом в медучреждения обращается на 10-15 процентов меньше тюменцев.

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#Общество#Собаки#Тюменцы#Домашние животные#Вакцинация#Александр Моор#Губернатор#Соцсети#Прямой эфир#Стерилизация#Инна Доровская
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