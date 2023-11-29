Губернатор Александр Моор обвинил тюменцев в появлении безнадзорных животных

Губернатор Александр Моор обвинил самих тюменцев в том, что они — причина появления безнадзорных животных на улицах региона. Такое заявление он сделал во время прямого эфира в соцсетях.

Глава региона считает, что количество таких животных растет из-за безответственности хозяев. Они берут питомца, не осознавая всю ответственность, а потом выбрасывают его на улицу. — Я сторонник того, что на законодательном уровне необходимо вводить ответственность владельцев домашних животных. Если собака убежала сама, либо владелец ее, извините, вышвырнул на улицу, а мы ее потом отловили, все затраты на отлов, стерилизацию, перевозку, обращение с животным надо выставлять хозяину, — заявил губернатор Александр Моор. Александр Моор также рассказал о работе программы ОСВВ в регионе. В этом году по системе «отлов-стерилизация-вакцинация-выпуск» в регионе отловили 2740 собак. Кроме того, губернатор отметил, что снижается количество тех, кого покусали бездомные животные. С каждым годом в медучреждения обращается на 10-15 процентов меньше тюменцев. Читайте также: Для перевозки жителей через Иртыш в Тобольске закупят судно за счет бюджета Губернатор Моор назвал сумму, которую выделили из бюджета на СВО Глава региона рассказал, по какому принципу нужно поддерживать тюменские семьи