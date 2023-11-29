Глава Минкультуры Ольга Любимова перечислила достижения России в области культуры

Во всех 185 общеобразовательных школах и колледжах представлены патриотические экспозиции. В новых субъектах федерации появляются современные пространства для занятий с детьми. На данный момент действует пять подобных центров, еще восемь — откроются в текущем году. В следующем году они будут действовать уже во всех музеях. Межмузейная рабочая группа собрала свыше 22 тысяч экспонатов, демонстрирующих события новейшей истории Донбасса и Новороссии.