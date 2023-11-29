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Глава Минкультуры Ольга Любимова перечислила достижения России в области культуры

Глава Минкультуры Ольга Любимова перечислила достижения России в области культуры

29 ноября 2023, 17:48
В ходе сегодняшнего выступления с докладом на правительственном часе в Госдуме глава Министерства культуры Российской Федерации Ольга Любимова рассказала, что почти девяти с половиной миллионам молодых людей были выданы Пушкинские карты. В этом году в новых регионах уже получена первая тысяча карт.

Министр культуры отметила, что в России учредили ежегодные правительственные премии. Они будут присуждаться лучшим преподавателям детских школ искусств, училищ и вузов в музыкальной сфере. Также в нашей стране начнут выплачивать персональные студенческие стипендии имени Елены Гнесиной и Ирины Антоновой.

Выступая с докладом, Ольга Любимова рассказала, что по всей России открывают новые школы креативных индустрий, центры прототипирования, точки концентрации талантов «Гений места» и инклюзивные творческие лаборатории.

Министр сообщила, что по модельному формату оснащено уже свыше 1000 библиотек страны. Реконструкцию и капитальный ремонт шести детских театров и восьми ТЮЗов удалось закончить в течение менее чем двух лет. Об этом сообщают «Ведомости».

По словам главы ведомства, в российских регионах уже 400 тысяч ребят обучаются в современных школах искусств в комфортных условиях. Кроме того, новое оснащение получили 385 муниципальных музеев.

Более 2,5 тысячи детей из всех регионов страны и десяти зарубежных стран объединились на площадке Международного детского культурного форума, который впервые был проведен в минувшем году.

В числе ключевых задач ведомства министр упомянула работу по интеграции новых регионов — федеральные музеи теперь шефствуют над всеми 77 музеями четырех новых субъектов РФ. В 2023 году там провели 300 выставок.

Во всех 185 общеобразовательных школах и колледжах представлены патриотические экспозиции. В новых субъектах федерации появляются современные пространства для занятий с детьми. На данный момент действует пять подобных центров, еще восемь — откроются в текущем году. В следующем году они будут действовать уже во всех музеях. Межмузейная рабочая группа собрала свыше 22 тысяч экспонатов, демонстрирующих события новейшей истории Донбасса и Новороссии.

Также глава министерства сообщила, что Луганскую государственную академию культуры и искусств имени Матусовского и Донецкую государственную музыкальную академию имени Прокофьева уже перевели в федеральное подчинение.

#Общество
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