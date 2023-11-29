Директор тобольской школы №15 рассказал, почему на самом деле ввели «дистант»

Часть школьников, учащихся в школе №15, оправили на дистанционное обучение. Ранее предполагалось, что это связано с нехваткой питания из-за закрытия паромной переправы, но, как оказалось, причина кроется в другом. Директор образовательного учреждения Саит Хисматулин рассказал, когда школьники вернутся в классы и как обстоят дела с питанием в столовой.