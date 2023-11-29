Директор тобольской школы №15 рассказал, почему на самом деле ввели «дистант»

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
В субботу вечером паром, перевозивший людей через Иртыш, ушел на зимовку. Из-за этого тобольчане, живущие на левом берегу реки, оказались отрезаны от «большой земли» и потеряли возможность посещать работу, школу и магазины.
Часть школьников, учащихся в школе №15, оправили на дистанционное обучение. Ранее предполагалось, что это связано с нехваткой питания из-за закрытия паромной переправы, но, как оказалось, причина кроется в другом. Директор образовательного учреждения Саит Хисматулин рассказал, когда школьники вернутся в классы и как обстоят дела с питанием в столовой.
По его словам, школа была готова к этим проблемам.
«В школу на эту неделю продукты завезены, а на следующей неделе мы будем завозить продукты к понедельнику», — сообщил Хисматулин.
Часть учителей живет в городе и не может попасть в корпус школы, расположенный на левом берегу, но с начальными классами проблем не возникло: они учатся и питаются как и прежде.
На дистанционное обучение ушли ученики только с пятого по девятый классы, так как возможность преподавать очно осталась лишь у одного учителя.
«С понедельника с „дистанта“ выйдем. Но, я думаю, что при этих обстоятельствах мы раньше начнем. Часть преподавателей уже попадает по железной дороге на ту сторону или другими способами, мы будет искать», — дополнил директор школы.
Ранее «Наш Город» сообщал, что транспортная прокуратура проведет проверку из-за отсутствия парома через Иртыш. По словам местных жителей, их не предупредили о том, что паром будет снят.