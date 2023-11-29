Более 100 квартир продано менее чем за сутки в новом проекте Страна. Энтузиастов

В день старта продаж в новом жилом комплексе «Страна.Энтузиастов» от «Страны Девелопмент» в Екатеринбурге было оформлено 111 броней квартир, причем почти все из них (более 100 квартир) были куплены менее чем за сутки. При этом 83% покупателей пришли с уже одобренной ипотекой.

12% квартир было приобретено за наличные, 5% — в рассрочку. «Этот проект в Екатеринбурге очень ждали, многие люди пришли с уже одобренной ипотекой. Такой высокий спрос, когда на старте продаж было выкуплено более половины забронированных квартир, свидетельствует о том, что проект КРТ максимально удовлетворяет потребностям горожан. Люди доверяют „Стране“ как застройщику в вопросе улучшения своих жилищных условий, и мы сделаем всё возможное, чтобы оправдать доверие наших покупателей», — отметил вице-президент, руководитель блока продаж и маркетинга ГК «Страна Девелопмент» Александр Гуторов. «Страна.Энтузаистов» стал одним из проектов по программе комплексного развития территорий (КРТ), которые в разных городах России реализует «Страна Девелопмент». В Екатеринбурге на месте нового ЖК раньше стояли 14 ветхих жилых домов 40-х годов постройки. Фото: «Страна Девелопмент» Современный комплекс расположен на пересечении улиц Шефская — Баумана — Донская — Энтузиастов в микрорайоне Эльмаш Орджоникидзевского района Екатеринбурга. На участке 2,24 га разместится камерный жилой комплекс, состоящий из двух многосекционных жилых домов от 6 до 25 этажей. В двух очередях строительства спроектировано более 1000 квартир общей жилой площадью 46 952 кв. м. Первый дом будет сдан в IV кв. 2025 года. Весь проект будет завершен в 2027 году. В первом доме откроется детский сад на 100 мест. В формате мини-парка в рамках ЖК застройщик предусмотрел городскую гостиную. Фото: «Страна Девелопмент» Старт строительству ЖК «Страна.Энтузаистов» в октябре этого года дал Министр строительства и ЖКХ Российской Федерации Ирек Файзуллин. В торжественном мероприятии по забивке первой сваи первой очереди ЖК также приняли участие Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, Глава Екатеринбурга Алексей Орлов, руководитель ГК «Страна Девелопмент» Александр Гайдуков. Справка: Федеральный застройщик «Страна Девелопмент» строит дома и торговые центры в Тюмени, Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. На рынке недвижимости компания находится с 2008 года. За 15 лет девелопером построено более 1 млн кв. метров жилья, в домах «Страны» живут уже 40 тысяч человек. Земельный банк компании превышает 5 млн кв. м. В 2022 году «Страна Девелопмент» вошла в топ-20 застройщиков России по объему текущего строительства. 80% жилых домов компания сдает раньше срока. Каждый проект отличается использованием передовых технологий: системой «умный дом», закрытыми охраняемыми дворами без машин, безбарьерной средой, эргономическими инженерными технологиями.