Более 100 квартир продано менее чем за сутки в новом проекте Страна. Энтузиастов

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
12% квартир было приобретено за наличные, 5% — в рассрочку.
«Этот проект в Екатеринбурге очень ждали, многие люди пришли с уже одобренной ипотекой. Такой высокий спрос, когда на старте продаж было выкуплено более половины забронированных квартир, свидетельствует о том, что проект КРТ максимально удовлетворяет потребностям горожан. Люди доверяют „Стране“ как застройщику в вопросе улучшения своих жилищных условий, и мы сделаем всё возможное, чтобы оправдать доверие наших покупателей», — отметил вице-президент, руководитель блока продаж и маркетинга ГК «Страна Девелопмент» Александр Гуторов.
«Страна.Энтузаистов» стал одним из проектов по программе комплексного развития территорий (КРТ), которые в разных городах России реализует «Страна Девелопмент». В Екатеринбурге на месте нового ЖК раньше стояли 14 ветхих жилых домов 40-х годов постройки.
Современный комплекс расположен на пересечении улиц Шефская — Баумана — Донская — Энтузиастов в микрорайоне Эльмаш Орджоникидзевского района Екатеринбурга. На участке 2,24 га разместится камерный жилой комплекс, состоящий из двух многосекционных жилых домов от 6 до 25 этажей. В двух очередях строительства спроектировано более 1000 квартир общей жилой площадью 46 952 кв. м. Первый дом будет сдан в IV кв. 2025 года. Весь проект будет завершен в 2027 году.
В первом доме откроется детский сад на 100 мест. В формате мини-парка в рамках ЖК застройщик предусмотрел городскую гостиную.
Старт строительству ЖК «Страна.Энтузаистов» в октябре этого года дал Министр строительства и ЖКХ Российской Федерации Ирек Файзуллин. В торжественном мероприятии по забивке первой сваи первой очереди ЖК также приняли участие Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, Глава Екатеринбурга Алексей Орлов, руководитель ГК «Страна Девелопмент» Александр Гайдуков.
Федеральный застройщик «Страна Девелопмент» строит дома и торговые центры в Тюмени, Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. На рынке недвижимости компания находится с 2008 года. За 15 лет девелопером построено более 1 млн кв. метров жилья, в домах «Страны» живут уже 40 тысяч человек. Земельный банк компании превышает 5 млн кв. м.
В 2022 году «Страна Девелопмент» вошла в топ-20 застройщиков России по объему текущего строительства. 80% жилых домов компания сдает раньше срока. Каждый проект отличается использованием передовых технологий: системой «умный дом», закрытыми охраняемыми дворами без машин, безбарьерной средой, эргономическими инженерными технологиями.