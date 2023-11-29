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Губернатор Моор рассказал про необходимость реагентов на дорогах Тюмени

Александр Моор: использование реагентов необходимо для безопасности жителей Тюмени

29 ноября 2023, 18:29
Фото: 1MI

Губернатор Моор рассказал про необходимость реагентов на дорогах Тюмени

Губернатор Александр Моор во время прямой линии с жителями региона заявил, что без соли на дорогах Тюмень пока обойтись не может. Реагенты, по его словам, нужны, чтобы не было наката и для безопасного передвижения автомобилистов и пешеходов.

Он отметил, что из-за климатических условий, когда морозы резко переходят в оттепель, гололеда не избежать. Поэтому дороги засыпают разрешенными и безопасными реагентами.

«К сожалению, без использования реагентов не обойтись. Мы с вами попали в период, когда температуры переходили, как мы говорим, через ноль. Снега было мало, он быстро таял, и город был грязный», — сказал Александр Моор.

Также он согласился с мнением тюменцев, которые обратили его внимание на плохую уборку дорог от снега и слякоти. Губернатор напомнил подрядчикам об их ответственности за содержание города и посоветовал увеличить число рабочих во время обильных осадков.

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#Общество#Ирина Швецова#Дороги#Противогололедные реагенты#Моор
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