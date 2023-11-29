Александр Моор: использование реагентов необходимо для безопасности жителей Тюмени

Posted Сегодня, 18:29
Published Сегодня, 18:29
Modified Сегодня, 18:34
Updated Сегодня, 18:34
Он отметил, что из-за климатических условий, когда морозы резко переходят в оттепель, гололеда не избежать. Поэтому дороги засыпают разрешенными и безопасными реагентами.
«К сожалению, без использования реагентов не обойтись. Мы с вами попали в период, когда температуры переходили, как мы говорим, через ноль. Снега было мало, он быстро таял, и город был грязный», — сказал Александр Моор.
Также он согласился с мнением тюменцев, которые обратили его внимание на плохую уборку дорог от снега и слякоти. Губернатор напомнил подрядчикам об их ответственности за содержание города и посоветовал увеличить число рабочих во время обильных осадков.