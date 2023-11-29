Александр Моор: использование реагентов необходимо для безопасности жителей Тюмени

Губернатор Моор рассказал про необходимость реагентов на дорогах Тюмени

Губернатор Александр Моор во время прямой линии с жителями региона заявил, что без соли на дорогах Тюмень пока обойтись не может. Реагенты, по его словам, нужны, чтобы не было наката и для безопасного передвижения автомобилистов и пешеходов.