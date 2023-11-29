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Тюменского пенсионера обвиняют в убийстве супруги

27 ударов ножом: пенсионера из Тобольска обвиняют в убийстве жены

29 ноября 2023, 09:19
Фото: 1MI

Тюменского пенсионера обвиняют в убийстве супруги

Конфликт между супругами произошел в начале октября. В ходе ссоры мужчина схватился за нож.
Сюжет
Суд

В Тобольске завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 81-летнего пенсионера. Как сообщили в Следственном комитете по Тюменской области, его обвиняют в убийстве своей 74-летней жены.

По версии следствия, 9 октября 2023 года между супругами произошел конфликт, в ходе которого пожилой мужчина схватился за нож и нанес им как минимум 27 ударов по телу женщины. От полученных ранений тюменка скончалась на месте.

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Уголовное дело направлено в надзорное ведомство для утверждения обвинительного заключения. В дальнейшем оно будет передано на рассмотрение в суд.

Ранее «Наш Город» сообщал, что тюменец убил собственную мать, пока та спала. Молодой человек нанес 61-летней женщине не менее 6 ударов кухонным ножом.

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