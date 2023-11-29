27 ударов ножом: пенсионера из Тобольска обвиняют в убийстве жены

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
В Тобольске завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 81-летнего пенсионера. Как сообщили в Следственном комитете по Тюменской области, его обвиняют в убийстве своей 74-летней жены.
По версии следствия, 9 октября 2023 года между супругами произошел конфликт, в ходе которого пожилой мужчина схватился за нож и нанес им как минимум 27 ударов по телу женщины. От полученных ранений тюменка скончалась на месте.
Уголовное дело направлено в надзорное ведомство для утверждения обвинительного заключения. В дальнейшем оно будет передано на рассмотрение в суд.
Ранее «Наш Город» сообщал, что тюменец убил собственную мать, пока та спала. Молодой человек нанес 61-летней женщине не менее 6 ударов кухонным ножом.