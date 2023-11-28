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Published Сегодня, 14:15

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Updated Сегодня, 14:18

Жители Тюмени составили топ-3 самой вкусной шаурмы в городе

Жители Тюмени составили топ-3 самой вкусной шаурмы в городе

28 ноября 2023, 14:15
Фото: Midjourney
В Тюмени выбрали самую лучшую шаурму. Рейтинг восточного стритфуда составили сами горожане.

Опрос жителей города, где они ели самую вкусную шаурму, провел «72.RU». Читатели издания назвали десяток точек общепита, которые, по их мнению, готовят это блюда лучше всех.

В рейтинг вошли заведения: «Шаурму, пожалуйста», «#Лаваш», «Шаурма по-братски», «Шаурма у Маги», «Бурум» и Manny's kitchen.

А тройку победителей составили: сеть Doner Like — первое место; «Шашлык72» — второе место и сеть SweetOK — третье место.

Но есть и такие тюменцы, которые предпочитают не покупать доннер, а приготовить его дома.

Ранее «Наш город» рассказал, как и из-за чего выросли цены на шаурму. Также напомним, недавно одно из кафе популярной фаствуд-сети угощало всех гостей бесплатной шаурмой.

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#Общество#Ирина Швецова#Рост цен#Новости тюмени#Шаурма
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