Жители Тюмени составили топ-3 самой вкусной шаурмы в городе

Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
Опрос жителей города, где они ели самую вкусную шаурму, провел «72.RU». Читатели издания назвали десяток точек общепита, которые, по их мнению, готовят это блюда лучше всех.
В рейтинг вошли заведения: «Шаурму, пожалуйста», «#Лаваш», «Шаурма по-братски», «Шаурма у Маги», «Бурум» и Manny's kitchen.
А тройку победителей составили: сеть Doner Like — первое место; «Шашлык72» — второе место и сеть SweetOK — третье место.
Но есть и такие тюменцы, которые предпочитают не покупать доннер, а приготовить его дома.
Ранее «Наш город» рассказал, как и из-за чего выросли цены на шаурму. Также напомним, недавно одно из кафе популярной фаствуд-сети угощало всех гостей бесплатной шаурмой.