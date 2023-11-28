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В Тюмени пропал 14-летний подросток

Вышел из школы и пропал: в Тюмени сутки ищут 14-летнего подростка

28 ноября 2023, 10:42
Фото: ДПСО ТюменьРегионСпас Национальный Центр помощи

В Тюмени пропал 14-летний подросток

В Тюмени почти сутки продолжаются поиски 13-летнего подростка. Сергей Сеничев пропал накануне вечером — ребенок после занятий в школе (вторая смена) в центре города не вернулся домой.
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Дети

В ориентировке, распространенной ТюменьРегионСпас указано, что когда его видели в последний раз был одет в куртку темно-синего цвета, спортивные боюки темно-синего цвета, синюю рубашку, на ногах — синие кроссовки. С собой имел черный рюкзак. Рост 1,7 метра, телосложение среднее, волосы светло-русые, глаза голубые.

Тех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении подростка, просят звонить по телефонам 8-982-922-78-84, 8-800-600-59-52 или 102, 112.

Ранее «Наш Город» писал, что в минувшую пятницу в Тюмени пропал 15-летний школьник. Подросток оставил записку родителям с просьбой простить его и ушел в неизвестном направлении. Его поиски продолжались сутки. К счастью, они завершились успешно.

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