Вышел из школы и пропал: в Тюмени сутки ищут 14-летнего подростка

В ориентировке, распространенной ТюменьРегионСпас указано, что когда его видели в последний раз был одет в куртку темно-синего цвета, спортивные боюки темно-синего цвета, синюю рубашку, на ногах — синие кроссовки. С собой имел черный рюкзак. Рост 1,7 метра, телосложение среднее, волосы светло-русые, глаза голубые.