Вышел из школы и пропал: в Тюмени сутки ищут 14-летнего подростка

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
В ориентировке, распространенной ТюменьРегионСпас указано, что когда его видели в последний раз был одет в куртку темно-синего цвета, спортивные боюки темно-синего цвета, синюю рубашку, на ногах — синие кроссовки. С собой имел черный рюкзак. Рост 1,7 метра, телосложение среднее, волосы светло-русые, глаза голубые.
Тех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении подростка, просят звонить по телефонам 8-982-922-78-84, 8-800-600-59-52 или 102, 112.
Ранее «Наш Город» писал, что в минувшую пятницу в Тюмени пропал 15-летний школьник. Подросток оставил записку родителям с просьбой простить его и ушел в неизвестном направлении. Его поиски продолжались сутки. К счастью, они завершились успешно.