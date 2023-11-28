В Тюменский медуниверситет в 2023 году поступили 230 студентов из Китая

В этом году Тюменский государственный медицинский университет принял на обучение 230 граждан Китайской Народной Республики. Все они поступили на специальности «Лечебное дело» и «Стоматология». Первые три курса учить иностранцев будут на английском языке, а параллельно они начнут осваивать русский.

Фото: Тюменский медицинский университет В руководстве вуза отметили, что дружба между двумя странами способствует сотрудничеству в разных сферах, в том числе в области науки и высшего образования. Взаимодействие также строится на обмене студентами, педагогами вузов и учеными, пишет «Тюменская область сегодня». «Вы выбрали одну из самых благородных и наиболее уважаемых профессий в мире. Неважно, какое направление подготовки вы окончите, профессия врача — это, прежде всего, служение, сострадание, желание прийти на помощь, исцелив от болезней», — обратился к новым студентам директор PR-службы ТМУ, доктор меднаук Алексей Ефанов. Издание напомнило, что в медунивере Тюмени это не первый набор студентов из Китая, в прошлом году сюда уже поступили 50 студентов из КНР, сейчас они учатся на втором курсе. Напомним, в целом в новом учебном году за профессиональным образованием в Тюмень приехали порядка 900 студентов-иностранцев. Среди них не только граждане Китая, есть латиноамериканцы, индийцы и ливанцы. Читайте также: Мигранта, специально приехавшего торговать наркотиками, задержали в Тюмени «Криминал, рабочие места и зависть»: почему тюменцы недолюбливают мигрантов Вытрезвители Тюменской области за год приняли свыше 500 человек