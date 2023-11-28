nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:11

Published Сегодня, 02:11

Modified Сегодня, 02:13

Updated Сегодня, 02:13

В Тюмени выросли цены на стеклоомывающую жидкость

В Тюмени выросли цены на «незамерзайку»

28 ноября 2023, 02:11
Фото: 1MI

В Тюмени выросли цены на стеклоомывающую жидкость

Стоимость выросла на 5-10%. Эксперт рассказал, с чем это может быть связано.

В тюменских магазинах автотоваров подорожала стеклоомывающая жидкость. Об этом сообщил руководитель отдела логистики запасных частей ГК «Автоград» Даниил Зенкин «Ura.ru».

«Стоимость на морозоустойчивую жидкость в среднем увеличилась на 5 — 10%. Повышение зависит от стоимости сырья у производителей и от сезонности в том числе. Начиная с сентября, поставщики начинают постепенно увеличивать цены», — рассказал Зенкин.
Отечественные автомобили в Тюмени подорожали за месяц на 200 тысяч рублей
Узнать подробнее

Он подчеркнул, что основными поставщиками стеклоомывающих жидкостей являются российские производители, но иногда у них возникают проблемы с поставками.

Ранее «Наш Город» писал, что несмотря на падение цен на топливо, рост цен в Тюменской области не остановился. В регионе уровень годовой инфляции в октябре этого года составил 2,3%.

Читайте также:
«Вымирание бюджетного сегмента»: почему тюменцы не могут позволить себе автомобили«Иномарки кончились?»: в Тюмени резко вырос спрос на отечественные автомобилиУмные светофоры научились распознавать автомобили тюменцев
#Общество#Экономика#Тюмень#Тюменская область#Автомобилисты#Тюменцы#Автомобили#Автовладельцы#Цены#Магазины#Цена#Любовь Селезнева
Подпишитесь
«Почему нет закона?»: тюменские водители сбивают детей и уходят от ответственности
Вчера, 08:19
«Почти без сна»: как тюменские кондитеры создавали торты-победители конкурса в Москве
Вчера, 12:16
В Тюмени выставили на продажу ресторан, не успевший проработать и года
Вчера, 03:11
Душа требует праздника: сколько тюменцы заплатят за корпоратив из своего кармана?
Вчера, 05:15
В центре Тюмени откроется торговый центр с бассейном
Вчера, 03:56
Тюменский футболист погиб на СВО
Вчера, 06:30