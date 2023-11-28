В Тюмени выросли цены на «незамерзайку»

Posted Сегодня, 02:11
Published Сегодня, 02:11
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Updated Сегодня, 02:13
В тюменских магазинах автотоваров подорожала стеклоомывающая жидкость. Об этом сообщил руководитель отдела логистики запасных частей ГК «Автоград» Даниил Зенкин «Ura.ru».
«Стоимость на морозоустойчивую жидкость в среднем увеличилась на 5 — 10%. Повышение зависит от стоимости сырья у производителей и от сезонности в том числе. Начиная с сентября, поставщики начинают постепенно увеличивать цены», — рассказал Зенкин.
Он подчеркнул, что основными поставщиками стеклоомывающих жидкостей являются российские производители, но иногда у них возникают проблемы с поставками.
Ранее «Наш Город» писал, что несмотря на падение цен на топливо, рост цен в Тюменской области не остановился. В регионе уровень годовой инфляции в октябре этого года составил 2,3%.